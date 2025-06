Feijóo valora el crecimiento del PP de Asturias en los últimos años: «Ha valido la pena»

Alberto Núñez Feijóo recaló esta tarde en Oviedo para participar en un encuentro con afiliados en el que quiso poner en valor el crecimiento ... del PP de Asturias en los últimos años. No habló de personas pero sí se refirió a la «nueva etapa» del partido en esta región «iniciada en 2022», que coincide con la dimisión de Teresa Mallada como presidenta del PP y la asunción de responsabilidades de forma provisional por parte de Álvaro Queipo, si bien éste no fue elegido presidente hasta un año más tarde, en el congreso de noviembre de 2023. El presidente del PP cifró en 20.000 el número de afiliados al PP en el Principado de Asturias y detalló que desde 2022 este número se ha incrementado en 2.042, lo que demuestra que «este partido está vivo». Calificó de «malos datos, bastante malos» los obtenidos en las elecciones de 2019, pero destacó que en comicios de 2023 el PP asturiano, con Diego Canga a la cabeza, a quien no mencionó, logró los «mejores resultados de los últimos 15 años». Y a partir de ahí, subrayó que se ganaran las elecciones generales de 2023 «sacado prácticamente el mismo resultado que sacó Mariano Rajoy con la mayoría absoluta del año 2011» para, un año después, lograr «el mejor resultado en unas elecciones europeas en la historia del Principado de Asturias». «Estos tres años han valido la pena», sentenció ante unas 700 personas reunidas en el AC Hotel Oviedo Forum de Oviedo.

Feijóo, que clausuró el acto en el que también intervinieron el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo y la recién nombrada presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Asturias, Laura Martínez, centró no obstante su discurso en la situación política nacional, cargando duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. «Yo no concibo una política en la que un gobierno vaya de escándalo en escándalo cada día. No concibo una política que lleva nuestra nación al ridículo internacional cada día. No concibo una política en la que todo el entorno político y personal del presidente del gobierno esté rodeado de corrupción y no pase nada. No concibo que un presidente del gobierno en esta situación no dé ni una sola aplicación», denunció el dirigente popular, quien reprochó también al PSOE que «esté entregado a Sánchez y devorado por la decadencia del sanchismo». «No concibo que un partido de Estado, de gobierno y democrático no sea capaz de alzar la voz cuando toda esta porquería rodea la política española», espetó.

Por todo ello, el dirigente popular apeló «a la gente decente» de toda ideología y condición para acabar en las próximas elecciones con «degradación que está viviendo este país». «Este gobierno ya no puede caer más bajo», llegó a decir ante los cientos de militantes y simpatizantes que le interrumpían constantemente con sus aplausos. Y para ello se postuló como la alternativa porque, destacó, «tengo palabra y trazabilidad, y nadie me va a enseñar a hablar gallego, mucho menos Pedro Sánchez», rechazó.