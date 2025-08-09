El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

DONA VIDA. Álvaro Alonso, María Luisa Sánchez, Guzmán Pendás, Pablo García, Concepción Saavedra, Faustino Valdés, Félix Baragaño, entre otros, con laasociación 'Orden 66', en la Fidma ARNALDO GARCÍA
Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

2.500 donaciones de sangre, un 20% del total anual se registran en la Feria

Día de los Donantes. Se celebra desde el año 1978. «Es el mayor y más gratuito acto de generosidad. Tardas diez minutos y logras salvar varias vidas»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:43

A pesar de todos los avances tecnológicos en medicina, no hay nada que sustituya a la sangre, «y se depende de la generosidad para ello. Es necesaria para el éxito de cualquier intervención quirúrgica, también para ayudar en caso de accidentes en los que los transplantes sanguíneos son muy necesarios, y por supuesto en tratamientos oncológicos. La sangre es necesaria para todo, porque la sangre, es eso vida», subrayó la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ayer, durante el Día de los Donantes de Sangre que se celebró en la Feria de Muestras.

«No son nuestras habilidades las que muestran lo que somos, sino nuestras elecciones». Esta frase del personaje de las novelas y de las películas de Harry Potter, atribuida al mago Albus Dumbledore, podría ser una de los lemas precisamente para donar sangre. Y es por ello que la asociación 'Orden 66' se inspiró en esta saga para difrazarse de los protagonistas de la misma y «ayudar con una varita mágica a que el mundo sea cada vez más solidario», explicaron sus integrantes.

Uno de cada tres donantes de sangre en Asturias tiene entre 18 y 24 años, mientras que uno de cada dos tiene menos de 35, datos que avalan que existe un relevo generacional, «pero aún es necesario involucrar a más personas jóvenes y conseguir que lo hagan de forma periódica» apuntó la consejera.

Asturias es, tras Extremadura y Castilla y León, la tercera comunidad autónomas en donación de sangre y, aunque la consejera subrayó que no es una situación como para quejarse, seguiremos llevando acabo campañas de sensibilización para incentivar en la importancia de esta práctica. Se tardan tan solo 10 minutos en llenar una bolsa de sangre con la que puedes salvar varias vidas».

Para el presidente de la Asociación Donantes de Sangre de España y de Gijón, Tino Valdés, estar en la Feria «es estar en casa. Aquí logramos registrar cerca de 2.500 donaciones de sangre, un 20% de total anual». Asegura Valdés que existe un perfil de donante que solo lo hace en todo el año en la Fidma, porque esta cita comercial y de ocio «también lo de es de solidaridad y de entretenimiento y atrae lo mejor de Asturias». «Para eso estamos amigo, para ayudar en todo lo que podamos. Las empresas vienen a este espacio porque venden, pero también porque se dan a conocer. Somos conscientes de lo mucho que sirve para que las ONGs capten ayuda. Para mi días como este son muy especiales», admitió el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño.

47 años de solidaridad

Son ya cuarenta y siete años los que la Asociación de Donantes de Sangre ocupa un espacio en la Feria. «Me pasan rapidísimo. Cada año estoy deseando que llegue agosto para que volver aquí, porque lo que se vive durante estos 16 días poca gente lo puede comprender. Los donantes salen más satisfechos mentalmente por esta acto altruista. También físicamente ya que se regeneran células. Pero es que se ven momentos muy emotivos. Es una cita única», concluyó Valdés sin antes hacer un llamamiento «a que la gente acuda a la Feria a donar. Tenemos un puesto fijo en la zona trasera del recinto, en horario ininterrumpido de 11 a 22 horas», detalló.

Sangre, vida y deporte

Para Diego Baeza, presidente del Real Avilés Industrial Club de Fútbol, «donar sangre es como hacer deporte, es necesaria para la vida, desde nuestro equipo haremos todas las campañas necesarias para promover esta iniciativa tan generosa» indicó.

El edil Gilberto Villoria fue el encargado de recoger el premio concedido al Ayuntamiento de Gijón por su colaboración con la hemodonación. «Gracias gijoneses, sois un ejemplo de solidaridad y así seguiremos», expresó.

