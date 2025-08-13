Aspace, en la Feria de Muestras: «Conocernos significa normalizarnos»

Eva Hernández Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:31 Comenta Compartir

«Lo que no conocemos nos da miedo y respeto, por eso es importante difundir la asociación y normalizarla», señaló Neus Verdú, directora del área de adultos de Asociación de Parálisis Cerebral y Enfermedades Afines (Aspace) Asturias, que participó en la mesa redonda organizada por Edp en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 2025 para mostrar el poder transformador del voluntariado corporativo. En total en la entidad, que cubre desde Atención Temprana hasta Residencia son 200 miembros los que se benefician de su trabajo

«Aspace es una entidad que necesita que se les conozca y se vea lo que hacen porque eso ayuda a romper mitos», señaló Esther González, responsable del voluntariado de Edp. Aprovechando el espacio de la empresa en la Feria decidieron darles esta visibilidad. «Es el mejor marco posible», afirmó González. La acción de voluntariado dentro de Edp «es muy grande», donde facilitan cuatro horas al mes dentro de la jornada laboral de los empleados para participar en acciones de este tipo, bien sean propulsadas por Edp o por sus propias causas.

En el encuentro, moderado por Luisa García, voluntaria de EdP, también participaron Christopher Lilotte, del equipo de participación social del Banco de Alimentos de Asturias, Luis Miguel Cea, beneficiario de Aspace Andrea González, voluntaria en EdP y Estefanía Redondo, representante de Bosquia.

Durante el encuentro se habló de la campaña 'No queremos tu pena, queremos tu pasta', que tiene como objetivo la construcción por parte de Aspace de un nuevo pabellón con talleres, espacios terapéuticos y residencia adaptada. «¡Necesitamos muchas perres!», dijo Miguel Cea, uno de los beneficiarios de este programa. Para aportar con su granito de arena, la compañía estuvo desde primera hora de la mañana recaudando fondos en el estand.

Feria Internacional de Muestras de Asturias