El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Voluntariado de EdP junto con miembros de Aspace y del Banco de Alimentos Simal.
Fidma 2025

Aspace, en la Feria de Muestras: «Conocernos significa normalizarnos»

EdP organizó un encuentro con la entidad y el Banco de Alimentos donde se recaudaron fondos

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:31

«Lo que no conocemos nos da miedo y respeto, por eso es importante difundir la asociación y normalizarla», señaló Neus Verdú, directora del área de adultos de Asociación de Parálisis Cerebral y Enfermedades Afines (Aspace) Asturias, que participó en la mesa redonda organizada por Edp en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 2025 para mostrar el poder transformador del voluntariado corporativo. En total en la entidad, que cubre desde Atención Temprana hasta Residencia son 200 miembros los que se benefician de su trabajo

«Aspace es una entidad que necesita que se les conozca y se vea lo que hacen porque eso ayuda a romper mitos», señaló Esther González, responsable del voluntariado de Edp. Aprovechando el espacio de la empresa en la Feria decidieron darles esta visibilidad. «Es el mejor marco posible», afirmó González. La acción de voluntariado dentro de Edp «es muy grande», donde facilitan cuatro horas al mes dentro de la jornada laboral de los empleados para participar en acciones de este tipo, bien sean propulsadas por Edp o por sus propias causas.

En el encuentro, moderado por Luisa García, voluntaria de EdP, también participaron Christopher Lilotte, del equipo de participación social del Banco de Alimentos de Asturias, Luis Miguel Cea, beneficiario de Aspace Andrea González, voluntaria en EdP y Estefanía Redondo, representante de Bosquia.

Durante el encuentro se habló de la campaña 'No queremos tu pena, queremos tu pasta', que tiene como objetivo la construcción por parte de Aspace de un nuevo pabellón con talleres, espacios terapéuticos y residencia adaptada. «¡Necesitamos muchas perres!», dijo Miguel Cea, uno de los beneficiarios de este programa. Para aportar con su granito de arena, la compañía estuvo desde primera hora de la mañana recaudando fondos en el estand.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonnie Tyler conquista Poniente
  2. 2 Asturias vigila los incendios de León tras estabilizar el de Cangas del Narcea: «Estamos en niveles máximos de riesgo»
  3. 3

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  4. 4

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  7. 7

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  8. 8 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  9. 9 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  10. 10 Adiós a Enrique Roces: «Mi padre fue un hombre afable con un don de gentes brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aspace, en la Feria de Muestras: «Conocernos significa normalizarnos»

Aspace, en la Feria de Muestras: «Conocernos significa normalizarnos»