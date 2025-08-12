El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Antonio Rodríguez Cuenca, Ángel López, Pablo García, Aquilino Alonso, la consejera Concepción Saavedra, urificación Saavedra y Mónica Antuña posan con el photocall de EL COMERCIO. Arnaldo García
Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

Concepción Saavedra aboga por una Asturias más saludable «con el compromiso de todos»

La consejera de Salud ansía el reinicio de la ampliación del Hospital de Cabueñes: «Es lo que todos esperamos»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 08:45

Tras la reunión del Consejo de Gobierno y la firma del Pacto por la Salud Mental con los concejos asturianos –«una de nuestras prioridades, junto con listas de espera y la Atención Primaria»–, la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, aprovechó esta mañana para charlar con los representantes de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afesa) que están estos días en la Feria de Muestras y hacer parada en otros estands, como el de EL COMERCIO. Lo hizo acompañada de Pablo García, viceconsejero de Política Sanitaria; Ángel López, director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental; el gerente del Sespa, Aquilino Alonso; y, del servicio de Salud Salud Mental del Sespa, su director, Antonio Rodríguez Cuenca, la psicóloga Purificación Saavedra («alma del pacto» firmado hoy) y la enfermera Mónica Antuña.

La demanda de consultas de salud mental no ha dejado de aumentar en los últimos años. Máxime desde la pandemia de la covid-19. «No ha aumentado la patología grave, pero sí los problemas de ansiedad, depresión, trastorno del sueño o irritabilidad». Problemas que requieren de recursos asistenciales, pero también de «la parte social, porque solo con la parte asistencial no mejoramos la situación de esas personas».

La noticia que a la consejera de Salud le gustaría ver en una futurible portada del periódico sería que «Gracias al compromiso de todos, Asturias es una Asturias más saludable». Eso y que comienzan de nuevo las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, paralizadas desde enero: «Es lo que todos esperamos».

