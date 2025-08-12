Concepción Saavedra aboga por una Asturias más saludable «con el compromiso de todos»

Laura Mayordomo Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 08:45 Comenta Compartir

Tras la reunión del Consejo de Gobierno y la firma del Pacto por la Salud Mental con los concejos asturianos –«una de nuestras prioridades, junto con listas de espera y la Atención Primaria»–, la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, aprovechó esta mañana para charlar con los representantes de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afesa) que están estos días en la Feria de Muestras y hacer parada en otros estands, como el de EL COMERCIO. Lo hizo acompañada de Pablo García, viceconsejero de Política Sanitaria; Ángel López, director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental; el gerente del Sespa, Aquilino Alonso; y, del servicio de Salud Salud Mental del Sespa, su director, Antonio Rodríguez Cuenca, la psicóloga Purificación Saavedra («alma del pacto» firmado hoy) y la enfermera Mónica Antuña.

La demanda de consultas de salud mental no ha dejado de aumentar en los últimos años. Máxime desde la pandemia de la covid-19. «No ha aumentado la patología grave, pero sí los problemas de ansiedad, depresión, trastorno del sueño o irritabilidad». Problemas que requieren de recursos asistenciales, pero también de «la parte social, porque solo con la parte asistencial no mejoramos la situación de esas personas».

La noticia que a la consejera de Salud le gustaría ver en una futurible portada del periódico sería que «Gracias al compromiso de todos, Asturias es una Asturias más saludable». Eso y que comienzan de nuevo las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes, paralizadas desde enero: «Es lo que todos esperamos».

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias