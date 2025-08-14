«Los corchos de la botella al marrón y los cascos al verde»

Jana Suárez Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15 Comenta Compartir

Cogersa se sumó ayer a la celebración del Día del Medio Ambiente y el público se volcó. «Un gesto tan fácil como separar es fundamental. Cuanto más separemos vamos a recuperar muchos más recursos para poder dedicarlos a este maravilloso paraíso natural que tenemos en Asturias», explicó a EL COMERCIO Susana Madera, directora general de Medio Ambiente . Además del estand con el que Cogersa cuenta en el pabellón 3, donde los visitantes pueden encontrar un pasapalabra en torno al reciclaje, ayer se añadió un segundo espacio lleno de retos y juegos. «La verdad es que es una satisfacción ver el éxito y las colas en los dos estands y, sobre todo, el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía y ese pequeño gesto que llevan a cabo de situar los residuos, de depositarlos en el contenedor adecuado», admitió Madera.

«Hay que estudiar los colores»

Entre las actividades especiales para el día destacó la ruleta. 'La Magia del Reciclaje', donde el equipo de educación ambiental hizo énfasis en aspectos que suelen generar más confusión o dudas a los usuarios de los puntos limpios y los cubos de colores. Además, gustó mucho entre el numeroso público el 'Juego de la Separación', en el que los concursantes tenían que depositar unas fichas con imágenes de residuos en el contenedor correspondiente: el azul para papel y cartón, el amarillo para envases de plástico, latas y briks, y el verde para vidrio. También están los cubos marrones para residuos orgánicos y grises para el resto de residuos. «Yo me lío un poco con los colores porque soy mayor, pero estoy muy concienciada con el reciclaje y mi nieta me ayuda», relató la gijonesa Macarena González. «Es que hay cosas complicadas de acertar, pero para eso estamos, para aprender. El corcho de la botella de sidra, por ejemplo, va al marrón y en cambio, el casco, el vidrio, si no lo reutilizo, tengo claro que al verde», subrayó Belarmino Suárez, procedente de Tineo y que además explicó a ese medio que cuenta con una compostadora desde hace años «y así creo mi propio compost», admitió.

Kits de regalo

A su vez, Cogersa entregó a los participantes obsequios como kits de reciclaje (tres bolsas con los colores de los contenedores para facilitar la separación), el cubo marrón para la separación de residuos orgánicos y bolsas de material compostable.