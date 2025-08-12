Cruz Roja Asturias en la Feria de Muestras: «Queremos estar cada vez más cerca de las personas»

José Ramón González, presidente de Cruz Roja en Gijón; Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar; José María Lana, presidente de Cruz Roja Asturias, y Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio, con las mascotas de Cruz Roja 'Captadorina' y 'Captadorín'.

Con motivo del 150 aniversario de la fundación de Cruz Roja en Asturias (más concretamente en Gijón), la Fidma estableció el año pasado un día dedicado a esta organización que en Asturias suma cerca de 34.000 socios, entre empresas y particulares. El guiño de la Feria de Muestras a esta centenaria entidad se ha institucionalizado y hoy llevó al recinto a una amplia representación de la misma, entre socios, voluntarios y responsables a nivel local y regional, a los que quiso acompañar a lo largo de la jornada la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco.

Cruz Roja Asturias cuenta en la región con 2.071 personas voluntarias, imprescindibles para el desarrollo de sus actividades y programas de atención a los colectivos más vulnerables de la sociedad y con los que el año pasado se dio cobertura a un total de 38.982 personas en la región.

Con el apoyo de los voluntarios, atendió a casi 39.000 personas en Asturias a lo largo del año pasado

«Nuestro lema», recordó el presidente de Cruz Roja Asturias, José María Lana Alonso, en declaraciones a EL COMERCIO, «es que queremos estar cada vez más cerca de las personas, sobre todo de aquellas que más lo necesitan, a todos los niveles»: social, sanitario, laboral, educativo...

Quisieron los responsables de la ONG que el Día de Cruz Roja en la Fidma fuera el día de reconocer la labor que los voluntarios realizan durante todo el año y también el respaldo económico de los cerca de 34.000 socios que suman en Asturias. «Es una cifra muy importante. ¿Podrían ser más? Sí, pero no nos quejamos, estamos muy agradecidos a la población de Asturias porque no es fácil que una ONG tenga 34.000 socios en los tiempos que corren», puso en valor José María Lana.

Transformar el mundo

El hall del Palacio de Congresos acogió durante todo el día la exposición 'Un mar de humanidad', que ya se pudo ver el año pasado y con la que se pone broche a la conmemoración del 150 aniversario de Cruz Roja en Asturias después de haber viajado, durante todo el año, por distintos concejos. La exposición muestra cómo la Cruz Roja asturiana ha evolucionado hasta convertirse en la organización que es hoy, «comprometida con los retos actuales y preparada para seguir sirviendo a la sociedad en el futuro». A través de varios paneles, da a conocer el impacto y las acciones que Cruz Roja lleva a cabo en la región. Es «una institución viva que sigue salvando vidas, promoviendo la dignidad y transformando el mundo».