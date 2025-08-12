Darío García, Antonio Álvarez y Pablo Suárez, de Masnorte: «Si volviera a haber un apagón, nosotros no nos quedaríamos sin luz» La empresa asturiana de energía solar creada en 2022 suma la comercialización eléctrica «sin letra pequeña»

Darío García, Antonio Álvarez y Pablo Suárez fundaron Masnorte Renovables en el año 2022 para aprovechar la energía solar. A la Feria Internacional de Muestras de Asturias vienen desde que nacieron y en este cuarto año presentan Masnorte Global Power, que es la comercializadora, al por mayor y por menor, de todo tipo de productos energéticos. La sacaron al mercado a finales del año pasado y hace un mes, mucha burocracia mediante, empezaron a tener actividad. Su mensaje suena fuerte porque aún colea en el pensamiento de los miles de visitantes de la Fidma el apagón total del pasado 28 de abril. «Con la tecnología adecuada, la energía solar puede seguir dando electricidad incluso en esos escenarios», explican.

–Trabajan con energía solar. La de trabajo que tendrán estos días...

–Darío García: Movimiento está habiendo (ríe). El estand está funcionando al completo con la instalación solar que tenemos, que es un ejemplo de que se puede funcionar perfectamente casi desconectados de la red.

–Antes de venir a la Feria se me fue la luz en casa y ya pensaba que íbamos a repetir lo del 28 de abril...

–D. G.: Aquí no. Si volviera a haber un apagón, no nos quedaríamos sin luz.

–Antonio Álvarez: Tenemos un sistema de 'back-up' solar.

–¿Qué es eso? Me sigue sonando al apagón de primavera.

–A. Á.: Un sistema que te permite funcionar directamente en aislado.

–D. G.: Una instalación conectada a la red eléctrica, como es esta, funciona de manera diferente a una aislada de red, que es la que puede tener por ejemplo una cabaña en los Picos de Europa. En nuestro caso tenemos un tipo de inversor acompañado por un sistema electrónico, diseño por cierto de una empresa asturiana, que cuando haya cortes de suministro nos permite seguir funcionando con un sistema aislado de la red eléctrica, en automático. Cuando vuelve la luz se 'rearma' todo y es como si no hubiera pasado nada.

–¿En el estand los visitantes pueden ver esto que suena a ciencia ficción, pero ya es muy real?

–D. G.: Lo mejor es que lo vean.

–A. Á.: Les explicamos cómo funciona un inversor, la importancia de las baterías de acumulación... Tenemos todo nuestro 'portfolio' de equipos aquí, tanto en monofásico como en trifásico para una vivienda unifamiliar o una industria.

–¿Les preguntan mucho por los coches eléctricos?

–D. G.: Sí, se está notando el aumento de demanda de instalaciones, tanto en viviendas unifamiliares como en garajes comunitarios, donde la obra suele ser más compleja y cara...

–A. Á.: Desde que empezó la Feria tenemos una media de tres personas al día pidiendo presupuesto para la instalación para coches eléctricos e híbridos enchufables.

–¿Qué presupuesto hace falta?

–D. G.: Depende. En una vivienda unifamiliar cuesta alrededor de 1.800 euros más IVA, pero es más complejo cuando se trata de una comunidad, porque tenemos que llegar desde el contador del piso hasta la plaza, que puede estar en la planta -2. Eso son muchos metros de clave y se llegó a los 3.000 euros más IVA.

–¿Cuál es el papel de la energía solar en el futuro?, ¿hacia dónde vamos?

–D. G.: Integrar todo. Desde todo lo que demanda electricidad en tu casa y los sistemas que puedas instalar en el hogar para generar tu propia electricidad, a tener un acuerdo con una comercializadora eléctrica que integre todo. Nosotros acabamos de constituirnos.

–¡Muchas cosas!

–D. G.: Sí, pero con esta idea de integrarlo todo fundamos la empresa.

–Si los paneles fotovoltaicos y todo lo demás suena a ciencia ficción, ¿las facturas recuerdan más a una película de miedo?

–A. Á.: Hay que explicarlo todo muy bien. Nosotros no queremos poner la famosa letra pequeña, sino ser claros y transparentes.

–D. G.: Tampoco tenemos condiciones que luego cambian... Los términos regulados los cobramos tal cual, no metemos márgenes ahí. Son cosas que nos hacen ser diferentes al resto.

–Cuánto más al norte mejor, que para eso estamos en Asturias. Pero, ¿salen mucho fuera de la región?

–D. G.: La comercializadora es a nivel nacional. La empresa instaladora está saliendo a proyectos grandes fuera de Asturias. Todos los trabajos que hacemos son con personal propio, no subcontratamos. Por eso tenemos que elegir muy bien qué tipo de obras aceptamos y de qué tamaño, para que nos cuadren los números. Es decir, una vivienda unifamiliar en Sevilla no la vamos a hacer, pero una obra de 300 kilovatios en Málaga, sí.

–¿Ayuda estar en la Feria?

–A. Á.: Este es nuestro tercer año en este estand y estuvimos uno previo dentro de un pabellón.

–D. G.: Nos encanta esta ubicación, porque tenemos mucho espacio para todo y nos ven mejor.

