Asturias afronta con «fuerza y unidad» los aranceles de EE UU

Día de Europa. Los eurodiputados Jonás Fernández y Susana Solís, en el centro, junto a Borja Sánchez, Guillermo Peláez y representantes de la Fade, Las tres Cámaras de Comercio de Asturias, la Unión de Comerciantes, políticos regionales y locales durante el izado de las banderas europeas.

Sonaba el 'Himno a la Alegría', interpretado este año por gaitas asturianas, mientras se llevó a cabo el ya tradicional izado de las banderas europeas en un acto que sirvió para reivindicar la fuerza de Europa y la importancia de Asturias, «una región que parece pequeña dentro de un espectro tan grande, pero que no lo es para nada. En Europa conocen mucho nuestro paraíso natural», destacó el eurodiputado socialista Jonás Fernández. El acto estuvo marcado por un claro espíritu europeísta en el que participaron los consejeros de Ciencia, Borja Sánchez, y de Hacienda, Guillermo Peláez; la presidenta de la Fade, María Calvo, representantes de los partidos políticos regionales y locales y de las tres cámaras de Comercio. «Y es que Asturias es Europa y la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) reivindica precisamente la fuerza económica. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos y luchar por el bien de las empresas de nuestra región», indicó Álvaro Alonso, secretario de la Cámara de Comercio de Gijón.

Mesa Redonda

El compromiso que mostró Jonás Fernández, «sólido como el acero que exporta Asturias», fue compartido por la eurodiputada Susana Solís, del PP. Ambos protagonizaron una mesa redonda, moderada por el periodista Pachi Poncela. Los dos eurodiputados rechazaron el presupuesto multianual presentado por la Comisión Europea, que contempla recortes a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), reduce los fondos de cohesión y quintuplica los gastos de Defensa.

Enfado con Trump

Además, el eurodiputado socialista expresó su enfado por las nuevas tasas impuestas por Estados Unidos (EE UU): «Nos podemos indignar con Trump, y debemos, pero podemos hacer mucho por nosotros mismos», aseveró. En la misma línea, Solís anunció que se opondrá a la proposición de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que debe ser aprobada por el Parlamento Europeo, aunque advirtió que «la negociación «va a ser muy larga y dura y debemos dialogar para alcanzar acuerdos», expresó la eurodiputada quien también quiso destacar la «importancia de este Día de Europa para que la ciudadanía conozca los quehaceres de un eurodiputado. Toda la política hoy en día pasa por Europa». Los dos diputados también coincidieron en su apuesta por la descarbonización, las energías renovables, la defensa del campo y «por supuesto, nos parece inadmisible el recorte del 22% en la agricultura y ganadería y el del 65% para los fondos de pesca», concluyeron ambos.

Parlamento Europeo en 3D

Los estands europeos tanto del partido socialista como del popular también coincidieron regalando helados para luchar contra las altas temperaturas que protagonizaron la jornada de en la Fimda. En el espacio del PSOE, un «divertido trivial me está ayudando más a comprender lo que hace un diputado. No los sabía», admitió Jaime García. Por su parte, unas gafas virtuales permiten hacer una visita al Parlamento Europeo en 3D y recorrer los entresijos que ocurren en Bruselas. «Pensamos que está muy lejos y está a tiro piedra y todo lo que se cuece pasa allí», dijo a EL COMERCIO, Benigno García, venido desde Cabranes para disfrutar de esta jornada.

Valentina Luces reconoció estar «alucinada con haber podido acercarse al Parlamento Europeo. «Cumplo 18 años y estoy muy ilusionada con votar pero desconozco cómo funciona Europa, creo que deberían hacer más acciones de este tipo dirigidas a los jóvenes», subrayó esta joven venida desde Luanco con su abuela, María Luisa García.