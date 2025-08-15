Félix Baragaño será el pregonero de la Asociación de Belenistas de Gijón

Jana Suárez Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 18:05 Comenta Compartir

Llegó a la presidencia Elvira Suárez en el mes de marzo y desde entonces la Asociación Belenista de Gijón ha aumentado en 50 socios, –ahora son ya 265– «y el objetivo es finalizar el año alcanzando los 300», afirmó a EL COMERCIO Suárez quien también destacó que la Feria está siendo un gran escaparate para la entidad. Su estand se encuentra en la planta baja del pabellón 3 y está recibiendo muchas visitas. «Es increíble lo que hacen y me encanta ver las figuras, decoraciones y todo. Yo empecé aficionarme hace cuatro años y Navidad tras Navidad hago más grande el Belén e incorporo novedades», confesó Eduardo Lozano, un curioso que visitó el estand. «Estamos teniendo mucha repercusión. Salimos a un socio nuevo por día que llevamos en la Fidma, ya llevamos 14», apuntó Ana Argüelles, la vicepresidenta de la asociación.

Aprovechó el coloquio que tuvo lugar en la sala Mirador del Palacio de Congresos , la presidenta para anunciar el pregonero del acto de Navidad de este año: «No hay mejor lugar para hacerlo que este espacio. Será Félix Baragaño, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. Me ha dicho que es todo un orgullo para él», confesó Suárez.

Sorpresa a la vista

Repetirán el tradicional belén en el Antiguo Instituto, también en el Centro Comercial Los Fresnos y otro en Parque Principado y «habrá una sorpresa muy interesante, pero no voy a desvelarla hasta dentro de unos meses, solo voy a confirmar que será en Gijón que creemos que gustará muchísimo», puntualizó Suárez.

El Belenismo comprende el arte de fabricar las figuras por parte de los artesanos, «pero para ello es básico contar con un colectivo especializado que de a conocer la historia de los belenes y sobre todo su ambientació», subrayó Suárez. Aúna esta hermosa afición técnicas y prácticas tradicionales pero también actuales, transmitiendo sensaciones emocionales y simbólicas. El Belénismo es un arte de mancha, es un arte efímero de apenas unos días de duración y de imposible repetición porque cada Belén es único ada Belén es único. Para Suárez las aportaciones de la construcción de un Belén son muchas: «Te da paz, aporta concentración, ayuda a relajarse, produce una satisfacción inigualable y además implica creatividad a la hora de elegir o de hacer las piezas», añadió Argüelles.

Desestacionalizar el Belén

Si bien es cierto que la palabra Belén va unida a la época de la Navidad, desde la asociación se ha propuesto que «cada vez hagamos más actividades fuera de esta época para lograr desestacionalizar los belenes solo a la temporada navideña y la gente pueda disfrutar más tiempo de este arte», concluyó Suárez.