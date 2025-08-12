«Necesitamos una Asturias que mire para Carreño después de años de abandono»

Eva Hernández Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 08:49 Comenta Compartir

Para Carreño esta 68 edición de la Feria de Muestras de Gijón es un año de estreno, pues, por primera vez el concejo cuenta con un estand propio que se sitúa en el pabellón 4. Este lunes, ha sido más especial ya que han celebrado su día dentro de la programación de la Fidma. «Estamos muy contentos», señaló emocionado el alcalde, Ángel García Vega, que acudió junto a parte de la corporación municipal y la Banda de Gaitas de Candás.

La presencia en la Feria otorga al concejo «enseñar y exponer todo lo que tiene Carreño» así como presentar su nueva marca turística bajo nombre 'Valles y Olas'. Una campaña en la que buscan alcanzar el turismo regional pero también «nacional e internacional». A partir de sus cinco valles, que terminan por fundirse en las olas de su costa han querido jugar con este concepto, defendiendo que desde las casas rurales hasta las fiestas populares. También ha sacado a relucir su pasado vivo desde el monte Areo hasta los castros de la Edad de Hierro, el Teatro Prendes, el Palacio de los Bernaldo de Quirós, así como hórreos, paneras y antiguas escuelas históricas.

Vial de Aboño

Otra de las características de Carreño es que «es un concejo muy bien ubicado estratégicamente en el centro de Asturias, entre los puertos de Avilés y Gijón», explicó García. Esto genera una «gran relevancia y un impacto industrial y económico, pero también un prejuicio», lamentó.

El alcalde indicó que «siempre» se reclama al Gobierno de Asturias que «si quieren colaboración, con la que estamos encantados de ayudar porque lo que queremos es que Asturias progrese, pedimos que Asturias ayude a Carreño. Que lo tengan en cuenta, que lo respete y que cuide las infraestructuras que son buenas y necesarias». Ejemplos de ello es el vial de Aboño, pero también temas energéticos o las propias carreteras en las que «últimamente estamos teniendo bastantes accidentes por la afluencia masiva». Por todo ello, «necesitamos de una Asturias que mire para Carreño después de muchos años de abandono. Este concejo no ha tenido una inversión en viales, infraestructuras o conexiones», lamentó. En lo que respecta al vial de Aboño, cuando «haya algo» sobre la mesa, desde el concejo «lo estudiaremos y defenderemos los intereses de Carreño».

Para acabar el Día de Carreño en la Feria, el artista Pipo Prendes dio un pequeño concierto en el estand.

