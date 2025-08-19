Feria de Muestras de Asturias: del bullicio de las multitudes al silencio

n trasiego de camiones y furgonetas entraban y salían del recinto Luis Adaro. El de este lunes fue un día tan intenso como los previos ... a la apertura de la 68 edición Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que puso punto final este domingo tras dieciséis días abierta al público. Desde bien pronto volvieron las cajas de cartón, los destornilladores, el papel de embalaje y las carretillas. Unos trabajos que continuarán durante estos días hasta recoger todo el material expositivo.

Esta edición ha superado con creces el récord de visitantes, un número que ascendió a 748.884 y, además, dentro del espacio tuvieron lugar cerca de 200 actos institucionales. Un éxito tal que el 90% de los expositores que ahora se encuentran recogiendo ya han confirmado su presencia en 2026.

La acogida de este año también fue celebrada por el pabellón del Ayuntamiento de Gijón al que acudieron 127.057 visitantes, lo que supone un incremento del 23,94% respecto al año pasado. Además, fue epicentro de numerosas presentaciones de actividades municipales. Asimismo, esta es la quinta participación en la Feria de TotalEnergies. A su expositor se acercaron 100.000 asistentes, a quienes repartieron su ya emblemático sombrero, amén de participar en sorteos. El recinto Luis Adaro volverá a llenarse de vida en septiembre con la llegada de la Cometcon 2025, que comenzará el viernes 5 y se extenderá tres días.