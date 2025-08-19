El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los expositores recoge su mercancía en cajas de cartón y bolsas. Damián Arienza

Feria de Muestras de Asturias: del bullicio de las multitudes al silencio

Desmontaje. ·

Los expositores retiran sus enseres tras una Feria de Muestras en la que el pabellón de Gijón recibió 127.057 visitas y TotalEnergies, 100.000

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 06:57

n trasiego de camiones y furgonetas entraban y salían del recinto Luis Adaro. El de este lunes fue un día tan intenso como los previos ... a la apertura de la 68 edición Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que puso punto final este domingo tras dieciséis días abierta al público. Desde bien pronto volvieron las cajas de cartón, los destornilladores, el papel de embalaje y las carretillas. Unos trabajos que continuarán durante estos días hasta recoger todo el material expositivo.

