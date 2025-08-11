«Ya hay microplásticos en la sangre en un 80% de la población»

Eva Hernández Gijón Lunes, 11 de agosto 2025, 08:45 Comenta Compartir

Cuando se habla de cáncer de mama se habla del tumor más frecuente en la población femenina de España. En Asturias, se diagnostican unos 830 casos cada año. La tasa de incidencia ha ido creciendo año a año, aumentando en cerca de un 1,5%. Pero, ¿a qué se debe? Esta es una de las preguntas a la que intentaron responder la especialista Julia Camps, jefa corporativa del área de la Mama del grupo Ribera y Coordinadora de Radiología, y la médica radióloga, especialista en patología mamaria, Estela Fernández, durante la mesa redonda de la I Jornada de Mama organizada por el Hospital Ribera Covadonga y que estuvo coordinada por la periodista de EL COMERCIO, Laura Mayordomo que se desarrolló en el marco de la Feria de Muestras (Fidma) 2025.

«Hay un 80% de gente que ya tienen microplásticos en la sangre e, incluso, en las células germinales: espermatozoides, gametos, ovarios, etcétera. Es un problema de salud», afirmó Julia Camps. «Es una epidemia silenciosa. La exposición al plástico no se puede minimizar porque son disruptores endocrinos», recalcó. Estas sustancias químicas derivadas de contaminantes son capaces de alterar el equilibrio hormonal y el funcionamiento del equilibrio en el organismo.

Además, el cáncer de mama «es muy heterogéneo», avanzó Estela Fernández. «La gente joven tiene un tejido más sensible y activo que genera un comportamiento más agresivo porque la célula esta muy activa», detalló. Aunque el aumento en la detección también se debe a que «estamos más alerta», indicó Camps. «No nos lo pensamos dos veces. Biopsiamos a la mínima duda».

Pero, de cara a la prevención, ¿que se puede hacer? «Diagnóstico precoz», respondió contundentemente Fernández. «Si hay una relación familiar de cáncer de colon, de ovario, de páncreas y de mama hay que ir al médico y hacer la detección de mutaciones», apoyó Camps. En caso de tener la mutación BRCA, que aumenta significativamente el riesgo de cáncer de mama, «es importante no pasar por alto esa información y hacer resonancias cada año porque estas detectan los cánceres cuando son pequeños y tratables», recalcó dicha especialista. Asimismo, volvió a insistir en «evitar en todo lo que se pueda los micro plásticos».

Durante la mesa redonda también se abordó el papel de la inteligencia artificial en los cribados de cáncer de mama, esperando cambios en 2030 que permitirán una detección de riesgo más exacta y una segunda lectura de malograrías. «La gente piensa que los radiólogos van a desaparecer. Pero, en realidad, nos viene a hacer mucho más fuertes», señaló Fernández. «Va a ayudar a controlar el flujo de trabajo y a centrarte en los casos más complejos», argumentó.

Dentro de los cribados que se realizan, se recomienda una doble lectura entre radiólogos. La Inteligencia Artificial «ha demostrado que pude ayudar en esta segunda lectura». En Córdoba o en la Comunidad Valenciana ya se utiliza «bajo condiciones de investigación». Lo que se ha visto es que «ahorran tiempo y dinero porque se diagnostica más y mejor. La YA en la malograría podrá indicar el porcentaje de riesgo a cinco años», avanzó.

Antes de la mesa redonda, la médico Julia Camps Herrero realizó una ponencia en la que mencionó avances como la mamografía tridimensional (tomosíntesis) y la mamografía con contraste, ambas están mejorando los diagnósticos de esta enfermedad.