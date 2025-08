Rubén Rodríguez, de Picofino: «Queremos que nuestro estand de la Feria de Muestras sea un oasis»

Jessica M. Puga Gijón Miércoles, 6 de agosto 2025, 13:26 Comenta Compartir

El proyecto Picofino tardó casi una década en coger forma y ver la luz. La idea surgió en Albuerne, en el concejo de Cudillero, en fiestas de verano donde una ginebra de elaboración propia conseguía disipar las preocupaciones. Esa filosofía la mantienen en sus productos, que empezaron llenando la bodega hace cinco años y cada vez ocupa más espacio en la despensa. Llevan cuatro animando la Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde el termómetro que miran Rubén y Tito Rodríguez no es el de mercurio, sino el del consumidor que prueba sus productos y, sobre todo, las novedades que presentan cada año.

–Ginebra, vermut clásico o de naranja, crema de ginebra con trufa negra o de turrón, gildas... ¿Qué hacen en la Feria y no en un chiringuito a pie de playa?

–¡Que no haya que elegir! Nosotros intentamos que nuestro estand sea una especie de oasis dentro de la Feria, que los visitantes vengan aquí y encuentren un ambiente más relajado y tiempo para disfrutar de productos muy bien tratados.

–Productos que primero llaman la atención de la vista. Ese es un sello de Picofino, la imagen.

–Esa es la idea. Eso e ir sacando cosas diferentes. Siempre presentamos alguna novedad en Feria, que para nosotros es una cita muy importante porque nos permite mostrárselo todo, lo que teníamos y lo nuevo, a la sociedad asturiana. Estamos encantados de estar aquí y los visitantes responden, así que todo lo que nos esforzamos nosotros se ve muy, muy recompensado.

–¿Qué novedades traen? Porque ideas en desarrollo tienen muchas.

–Hay mucho en cartera, sí (Ríe). Este año traemos dos productos de alimentación nuevos, uno que salió hace un par de meses y está espectacular, que es la morcilla asturiana con gelée de vermut Picofino original, y otro es una novedad absoluta que se puede probar aquí por primera vez: el dip. Se trata de nuestro mejillón en escabeche con salsa de vermut con tronco de bonito del Norte. Lo desarrollamos también con Conservas El Viejo Pescador, y va pensado para compartir y comer con unos crudités o nachos, por ejemplo. Es una comida sana, sin aditivos y muy fresca, idea para el verano.

–También tienen cosas nuevas en la parte de cocina que ofrecen en su estand en el recinto ferial.

–Sacamos también alguna cosa nueva en este sentido, sí. Mantenemos la salsa de vermú para las hamburguesas y seguimos haciendo experimentos en esa línea. Este año tenemos una mostaza con vermú que servimos en alguno de los platos que ofrecemos y un alioli con toque de vermut cítrico muy bueno.

–El perfil del público que pasa por la Feria durante los 16 días es tan variado... ¿Cómo les influye y lo aprovechan?

–Nos viene muy bien. Precisamente porque estos días tenemos la oportunidad de recibir a mucha gente que ya nos conoce y nos viene a visitar porque sabe quiénes somos y lo que ofrecemos y viene buscando lo que sabe que hay y las novedades que traemos. Pero también se acerca gente que nos descubre aquí por primera vez, sea de casualidad o no. Es la manera de que vean que hay otro tipo de productos y otra manera de hacer las cosas. Así que estamos encantados de esta oportunidad, que no es fácil de conseguir fuera. Y precisamente porque hay tanta variedad de perfiles, la Feria nos sirve como un test muy importante para plantear nuestra hoja de ruta a seguir, para ver si nuestros productos nuevos de verdad entran o no.

–Vamos, que cuando acaba la Feria les toca hacer los deberes. ¿Pero descansarán unos días después de tanto ajetreo, no?

–Descansar unos días después es obligado y necesario (ríe). Pero sí, la Feria nos hace pensar mucho en nuestros productos y analizar las notas que vamos tomando cada día según lo que nos dicen. Es que aquí también tenemos a muchos clientes de hostelería y tiendas y a distribuidores, y poder estar con ellos nos sirve para descubrir muchas cosas, ver realmente lo que necesitan y conceptualizar nosotros cosas a mejorar y a implementar.

–Esta cita es de costumbre. ¿Cuesta hacerse hueco con algo diferente?

–Creo que ese es precisamente nuestro secreto: ofrecer algo diferente en Feria hace que Picofino se convierta en un punto a visitar y un espacio en el que pasar el tiempo. Llevamos ya cuatro años y es lo que vemos. Desde el principio, lo que logramos que nos sorprendió mucho y por lo que estamos muy contentos, es que la propia gente de la Feria, esto eso, otros expositores, nos tienen como una referencia para venir. Ellos, me refiero por ejemplo a gente de los concesionarios que se viene a reunir o simplemente a tomar algo a nuestro estand, son nuestros mejores embajadores.

–Y hay sinergias más allá, porque los productos de Picofino están en más lugares además de su casa...

–Sí, gracias a clientes que confían en lo que hacemos y tienen nuestros productos. También colaboramos con marcas como Cafento, que ofrecen un combinado de café usando uno de nuestros productos. Es verdad que hay muchas sinergias y hacemos mucho intercambio de clientes. Ese es también el secreto de la Feria, poder ayudarnos entre los expositores.

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias