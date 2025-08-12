«La Universidad de Oviedo es ejemplo de calidad»

Félix Baragaño, Ignacio Villaverde y Pedro López Ferrer junto a Rubén Rodríguez y Begoña Menéndez de la agencia Neozink, y los embajadores Amalio Telenti,Bruno Vega, Sonia G. Solares,Sara Suárez, Sabel Noega, Ana Quijada y Pablo Arboleya antes de dar comienzo el acto institucional en la sala mirador de la Feria.

Eva Hernández Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 08:47 Comenta Compartir

la Universidad de Oviedo le faltaba «una herramienta mediática que permitiera trasladar lo que nos hace únicos», señaló el rector, Ignacio Villaverde. Por eso, aprovechando que ayer se celebró el día de la institución académica en la Feria de Muestras (Fidma) 2025, se presentó la campaña 'Todo lo que la hace única'.

La campaña consta de un vídeo promocional en el que se proyectan imágenes de todos los campus y centros así como 10 intervenciones de 10 'embajadores' egresados de la universidad asturiana y un sitio web en el que se incluye un decálogo de valores, un apartado de 'Talento' con egresados y un portal visual con diferentes curiosidades de todas las facultades y escuelas de la institución.

«Queríamos una campaña de marca porque, después de todo, la Universidad de Oviedo es la gran desconocida. Algo que puede explicar ciertas imágenes sociales que se pueden tener sobre la universidad pública asturiana», señaló el rector.

La irrupción de centros universitarios privados a Asturias «no es ningún problema» para la Universidad de Oviedo. «Son proyectos completamente compatibles», añadió Villaverde. Aunque, si que le causa reticencia que «para darle la bienvenida a la universidad privada hay que hablar mal de la pública». Algo que hace que «parezca que nos tengamos que reposicionar y no es así». Defendió el rector que la pública «tiene un enorme prestigio y somos ejemplo de estándar de calidad».

Villaverde habló también de la cesión de los viales interiores del campus gijonés al Ayuntamiento. «Todo va como tiene que ir, pero es un proceso técnico y administrativo muy complejo», indicó y no se atrevió a dar un plazo. «Siempre que lo he hecho la he gafado», dijo.

El acto institucional fue dirigido por el propio Ignacio Villaverde que explicó que la idea creativa de esta campaña es buscar dos pilares imprescindibles: los datos, que generan credibilidad e historias humanas que fortalecen la conexión emocional.

Al evento acudieron siete de estos diez embajadores: Pablo Arboleya, catedrático y fundador de Plexgrid; Sabel Noriega, graduada de la Facultad de Psicología; Ana Quijada, técnica de Patrimonio; Sonia G. Solares, catedrática de Fisiología; Sara Suárez, doctoranda en Matemáticas y Estadísticas; Amalio Telenti, fundador de Trail Biomed y Bruno Vega, estudiante de movilidad en Harvard. Todos ellos participaron en una mesa redonda en la que expusieron su visión sobre la institución.

«La Universidad de Oviedo es un elemento fundamental y vertebrador. No se puede imaginar Asturias sin ella. Con ella, los científicos, los investigadores y docentes se posicionan en los debates sociales», defendió Ana Quijada. Por su parte, Suárez recalcó la importancia de que fuera pública, «no podemos perder profesionales maravillosos porque sus familias tengan un poder adquisitivo bajo», defendió.