Álvaro Alonso, en las instalaciones de la Cámara de Comercio anexas al recinto ferial. Mario Rojas

Álvaro Alonso

Director de la Feria Internacional de Muestras de Asturias
«La Feria de Muestras ha dado un salto cualitativo y es ya un centro de negocios»

La 68 edición apunta a otro récord de visitantes, al que según su director se suman las «buenas sensaciones» de los expositores

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:55

Entre acto y acto, entre recepción y recepción –este sábado se celebraron en la Fidma el Día de Oviedo y el Día de la ... Llingua Asturiana–, Álvaro Alonso (Oviedo, 1966) recibe a EL COMERCIO para hacer balance de una Feria de Muestras que este domingo cerrará sus puertas con un previsible nuevo récord de visitantes y un exitoso resultado de actividad, «cuyo impacto siempre va más allá de estos 16 días de Feria».

