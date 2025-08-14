«La Feria de Muestras es el escaparate de una Asturias que da pasos firmes hacia su futuro»

Iván Villar Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15 Comenta Compartir

De la Universidad de Oviedo a Masaveu, del Puerto de Gijón al de Avilés, de Aller a Villaviciosa... El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, recorrió de punta a punta el recinto ferial Luis Adaro en una intensa visita institucional por lo que definió como «el gran escaparate de una Asturias que está dando pasos muy firmes hacia su futuro». Entre sus paradas estuvo el estand de EL COMERCIO, donde además de conocer la redacción en la que se elabora este 'Diario de la Feria' mostró un especial interés por el 30 aniversario de su presencia en internet –el decano de la prensa asturiana fue el primer periódico de España en publicar noticias en la red– y recordó la evolución vivida en este tiempo por el mundo digital, de cuyos orígenes demostró ser muy buen conocedor.

El consejero hizo a su llegada al recinto un balance «de todo lo bueno que se ha ido haciendo en estos años» desde la administración regional en los ámbitos de su competencia, «empezando por la creación de una consejería que impulsara todos lo relacionado con la ciencia y la innovación, ligándolo además a una transición industrial que entonces aún empezaba a percibirse, pero en la que ya estamos de pleno, y a temas como el empleo y la creación de empresas». Consideró que «ya se están empezando a recoger los frutos» de esas políticas y puso como ejemplo de ello «que en Asturias hemos bajado de los 50.000 parados, con un mes de julio que fue el noveno mejor de la serie histórica y con buenas perspectivas de seguir mejorando». Sumó a ello que «estamos rozando ya la cifra de 400.000 afiliados, un dato que no se veía desde 2008, y en 2024 Asturias fue la cuarta comunidad autónoma donde más se incrementó la creación de empresas, con 1.492. En lo que va de año son 940, y solo en julio se crearon 127, que son un 20% más que el año pasado y además en un contexto nacional de reducción». Señaló que cifras como estas «ponen a Asturias como un lugar muy atractivo para invertir» y confió en que «dentro de un año podamos estar de nuevo en la Feria reflexionando sobre estos mismos datos, pero aún mejores».

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias