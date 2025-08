Moriyón muestra su rechazo a «una España de dos velocidades»

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, remarcó en su discurso, en la inauguración de la 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) ... , apelando directamente al ministro Jordi Hereu como representante del Gobierno central en pleno debate sobre la financiación singular de Cataluña, que «España no puede ser un país de dos velocidades», una idea que pidió «no dejar de defender con determinación». Y es que, según defendió, «nunca en la historia de Europa se ha escrito ningún éxito separando o diferenciando». La regidora, muy aplaudida, aseguró creer «firmemente» en que las diferentes singularidades regionales «son las que hacen grande a la Nación que surgió de la Constitución de 1978», pero lamentó la imposición de unas sobre otras haciendo que «lo colectivo se difumine muchas veces ante lo interesado».

Destacó que la propia Asturias «es una tierra singular, con un carácter único, productiva, generosa y hospitalaria» y recordó que durante décadas «moldeó con el trabajo y sacrificio de los asturianos un progreso que siempre redundó en el beneficio colectivo». Señaló que ese «esfuerzo de generaciones» a generado una particular «deuda histórica» con la región «que no se paga con dinero, sino con respeto». Y consideró que «entender nuestra singularidad es al mismo tiempo entender las de quienes nos rodean», remarcando que «ante complejidades geográficas insostenibles, Asturias no dejará de reivindicar que sus singularidades sean tratadas en igualdad de condiciones frente a quienes hoy quieren imponer las suyas mediante la relevancia circunstancial de su representación política».

Una ciudad «de certezas»

En lo que respecta a la Fidma, que definió como «un termómetro que mide el punto de la actividad empresarial, comercial e industrial» de la región, consideró que le sirve tanto a Asturias como a Gijón para «reivindicar y reivindicarse». Sobre la ciudad, destacó que afronta esta nueva edición ferial «con la certeza de que su potencial industrial late con una fuerza renovada», destacando cómo el consenso alcanzado en su momento en torno a la ordenación urbanística ha permitido crear «una ciudad de certezas» que permite «hitos como el desarrollo industrial en torno a nuestro litoral oeste o nuestra capacidad tractora de proyectos punteros en el este», integrando además en ambos casos la actividad económica «con coherencia en la propia trama urbana».

Convencida de que «el tren del progreso solo se detiene en aquellos lugares comprometidos con la creación de valor», lamentó que el «dinamismo» que se imprime a los proyectos directamente dependientes de la ciudad tenga como «contraste la incomprensible lentitud de otros proyectos igual de necesarios y que dependen de otras administraciones». Moriyón apeló al «respeto» entre administraciones, pero también hacia los sectores productivos, «que son los que en definitiva sostienen cualquier reparto territorial de los recursos públicos».

La alcaldesa resaltó la importancia del empresariado destacando «la audacia de personas valientes como Luis Adaro (impulsor de la Feria) y el empuje colectivo de quienes ponéis en riesgo vuestros medios para lograr unos fines mayores». Y pidió que los poderes públicos no pierdan de vista «su papel clave a la hora de promover las condiciones necesarias para que esa apuesta y ese riesgo que asumen quienes emprenden, invierten, emplean o generan actividad encuentre las mayores probabilidades de éxito».

Finalizó su intervención deseando «el mayor de los éxitos a expositores, agentes, empresas, actores sociales y económicos que comienzan estos días de frenética actividad en el corazón de Asturias. Gijón les intentará cuidar como mejor sabemos hacer