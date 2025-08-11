«No» al peaje del Huerna, «sí» a la unión de las estaciones de esquí y al Corredor Atlántico

Jana Suárez Gijón Lunes, 11 de agosto 2025, 08:45 Comenta Compartir

Buscaban alejarse de la ola de calor «y la verdad que aquí se está muy bien, pero este año no os libráis de las altas temperaturas. Aún así escaparse a Asturias y visitar Gijón, su playa, y el mejor escaparate comercial del mundo es una maravilla. No en vano para un leonés, Asturias es su segunda casa», comentó el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel durante su visita, ayer, a la 68 edición de la Feria de Muestras de Asturias. Lo hacía acompañado de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente; Leticia García, consejera de Industria; Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León; Roberto Aller, vicepresidente de la Diputación, y Octavio González, diputado de Turismo, junto a otros cargos públicos como el director del Hospital de León, Alfonso Rodríguez-Hevia y Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León.

«Es una de las jornadas más queridas y esperadas pero tanto por leoneses como asturianos porque somos dos regiones históricas unidas por lazos comunes», señaló Pollán. Por su parte, Quiñones reivindicó la necesidad de desarrollar tres cuestiones básicas para Asturias y León: la eliminación del peaje del Huerna, la unión de las estaciones de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno y la ejecución del Corredor Atlántico, – ya que se trata de un reto común–, «y es un tren que no podemos dejar pasar para nuestro futuro», aseguró el consejero. La visita incluía la promoción de productos leoneses como la cecina, el vino, la miel, el chocolate o el vino, entre otros.

«Somos hermanos»

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios admitió que «León forma parte de la idiosincrasia de los asturianos, No somos amigos, somos hermanos».

El lema de este año es 'León para volver siempre', «y lo cierto es que todos los asturianos nos encanta ir a León», subrayó la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo. «Volver, vivir y quedarse», matizó la consejera de Industria leonesa, Leticia Gil. Durante el Día de León y Astorga la visita institucional recorrió los pabellones del SabadellHerrero, el Ayuntamiento de Gijón, el de Masaveu y el del Principado de Asturias, –donde recibieron una clase magistral de escanciado y dieron buena cuenta de la sidra–, «fresquina, bien escanciada y dentro de un chigre», matizó Baragaño.

«Puxa Asturias y viva León»

Por supuesto, parada obligatoria en el estand de León para degustar el vino Prieto Picudo y la cecina. El tour finalizó en el Tendayu del Pueblo de Asturias con un acto de hermanamiento amenizado por la melodía, a ritmo de saxofón de los himnos de Asturias y León y unas palabras de Juan Cofiño, vicepresidente de la Junta de León. «Viva León y Puxa Asturias», concluyó.