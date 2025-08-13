Jovellanos en la Feria de Muestras, a través de la vendimia, hermana a Cangas del Narcea y Gijón

Una corona de laurel en el busto del ilustrado simbolizó el compromiso de las dos localidades por mantener «viva su memoria»

Eva Hernández Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:07 Comenta Compartir

Jovellanos une a Cangas del Narcea y Gijón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 2025. Las dos localidades se hermanaron, reforzando el compromiso de ambas con la difusión del legado jovellanista. Como símbolo de este hermanamiento, colocaron una corona de flores ante el busto del ilustrado que se encuentra en la entrada principal del recinto.

Ya son 22 años que el Foro Jovellanos lleva uniendo la figura del ilustrado con un municipio con motivo de la celebración de su día en la Feria. «Jovellanos era muy amigo del conde de Toreno, que era de Cangas del Narcea», explicó Ignacio García-Arango, presidente del Foro Jovellanos. Esta amistad llevó al escritor y político a estar presente durante la vendimia celebrada en la localidad canguesa en el año 1796.

Al mediodía, al pie del busto, comenzó a sonar el Himno de Asturias interpretado por la Banda de Gaitas de Cangas del Narcea. La agrupación estuvo acompañada de mujeres vestidas de época que representaban a aquellas de la vendimia de antaño con grandes cestos que portaban uvas en su interior.

García-Arango, acompañado de la edil de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro; la concejala de Cultura de Cangas del Narcea, Tania Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño portaron la corona de laurel hasta los pies de la escultura del ilustrado. Además de las autoridades ya nombradas, también acudieron al encuentro el comandante de la Marina de Asturias, Luis Rodríguez Garat, y el jefe accidental de la Planta Mayor de Regimiento, David Allonca.

Posteriormente, se realizó un acto en el que se destacó el vínculo histórico y cultural entre Jovellanos y Cangas del Narcea, una tierra que el ilustrado recorrió y admiró profundamente.

Porque no fue la vendimia la única vez que Jovellanos estuvo en Cangas del Narcea. «La primera visita la hizo en el mes de marzo de 1795. Fue muy corta: solo duró tres días», explicó Juaco López, presidente de la asociación 'Tous pa tous' y director del Muséu del Pueblu d'Asturies. Durante esa primera estancia, visitó el monasterio de Corias, el convento de las monjas dominicas, la colegiata de la villa de Cangas y el palacio del conde Toreno, enumeró. Durante su segunda visita, en 1796, recordó que Jovellanos visitó viñas, participó de la vendimia y acudió a casas de amigos. Los mismos que «celebraron por todo lo alto» su nombramiento como ministro de Gracia y Justicia en noviembre de 1797. Un festejo que «duró tres días en la villa de Cangas».

Admiración

Y es que Jovellanos «supo granjearse la admiración de muchas personas gracias a su ejemplo personal, su afán de conocimiento, sus ideas y sus acciones a favor del bien común, así como su respeto por Asturias y sus habitantes, desde loa vaqueiros de alzada a la nobleza», afirmó López. Una admiración «que llega hasta el día de hoy», añadió.

Y si bien hay quien pudiera sorprenderse de este homenaje que ya es tradición en la Feria, Baragaño señaló que este es «un ejercicio de perseverancia que nos deja a todos los que participamos con la satisfacción del deber cumplido». Jovellanos fue un avanzado de su tiempo «con muchos aciertos y también errores, como todo aquel que los comete cuando trata de avanzar en medio de las dificultades y sin garantía de éxito». Una definición que, señaló Baragaño, «es la descripción de lo que hacen los empresarios».

«Cangas encarna perfectamente el espíritu jovellanista: Firme en identidad y abierto al mundo», alabó Montserrat López Moro, encargada de clausurar el acto en el que instó a «mantener viva la memoria del ilustre gijonés».