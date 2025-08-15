«Hay mucho interés en la UME, ahora con gran visibilidad», señalan las Fuerzas Armadas en la Feria de Muestras

Iván Villar Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 21:01 Comenta Compartir

Un gigantesco globo aerostático recibió este viernes en el Pueblo de Asturias a los visitantes más madrugadores, con la intención de ofrecerles la posibilidad de elevarse unos metros y ver el recinto desde otro punto de vista. Las condiciones meteorológicas, no obstante, lo desaconsejaron y antes del mediodía hubo que desinflarlo. No obstante, había cumplido su otro cometido, publicitario, mostrando un gigantesco logotipo de las Fuerzas Armadas.

El Ejército es ya un expositor plenamente asentado. Y aunque esta edición ha cambiado de ubicación no ha perdido un ápice de interés para los visitantes. En el exterior del pabellón 1 su principal reclamo es un vehículo táctico LMV Lince al que no hay niño que no se quiera subir. Y ya dentro, en el estand, los más pequeños disfrutan probándose una gigantesca mochila, que aunque puede llegar a pesar varios kilos en este caso está vacía. Los mayores, por su parte, pueden ver de cerca trajes de protección ante agentes químicos o el contenido de las raciones de combate.

Pero el puesto ofrece sobre todo información a cualquier interesado en ingresar en las Fuerzas Armadas. «Les contamos los requisitos para entrar y qué es lo que van a hacer en ese tiempo en la academia», explica el subteniente del Ejército del Aire José Manuel Pérez, quien destaca la importancia de recibir información de primera mano para evitar mitos «de la mili de antes o de lo que les cuenta un familiar».

La principal consulta, apunta, son las notas de corte para entrar en cada proceso (oficiales, suboficiales o tropa). Y añade que «hay chavales ya con titulaciones como Medicina, Enfermería o Derecho que quieren ingresar, y que en lugar de la habitual formación de años solo harían un curso militar enfocado a su especialidad». Destaca además el interés existente por ramas como la Unidad Militar de Emergencias, «sobre todo ahora que tiene mucha visibilidad porque la están llamando para todos lados para ayudar con los incendios».