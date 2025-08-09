La lírica alza la voz por nuevos públicos y talentos

I. V. Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La presencia por primera vez del 'Hansel und Gretel' de Engelbert Humperdinck y del 'Orlando furioso' de Vivaldi, la representación del 'Roméo et Juliette' de Gounod y el regreso de 'Carmen' y 'Rigoletto' son algunas de las propuestas más destacadas de la próxima temporada de la Ópera de Oviedo, que ayer acercó su programación a los visitantes de la Fidma a través del pabellón del Ayuntamiento de Oviedo, centrado este año en las propuestas culturales de la ciudad en su camino por convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Por el Teatro Campoamor pasarán en los próximos meses artistas nacionales e internacionales como Ismael Jordi, Celso Albelo, Stéphanie Müther, Génesis Moreno, Jone Martínez, Marcela Rahal y Damián del Castillo, entre otros.

El director general y artístico de la Ópera, Celestino Varela, celebró un nuevo aumento del número de abonados, reclamó apoyos «para la creación de una muy necesaria Escuela de Oficios Teatrales» y destacó la importancia de captar tanto nuevos públicos como nuevos talentos. «Para ver crecer, modernizar y apuntalar nuestras temporadas es importante contar con los jóvenes creadores y creadoras. Ellos necesitan lugares en los que demostrar y solidificar su talento y nosotros los necesitamos a ellos para rejuvenecer y enriquecer nuestras miradas», apuntó.

