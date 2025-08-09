El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la programación de la Ópera de Oviedo en el estand del Ayuntamiento. E. C.
Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

La lírica alza la voz por nuevos públicos y talentos

Ópera de Oviedo. 'Carmen' y 'Rigoletto' vuelven a una temporada, que ayer se presentó en la Fidma

I. V.

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

La presencia por primera vez del 'Hansel und Gretel' de Engelbert Humperdinck y del 'Orlando furioso' de Vivaldi, la representación del 'Roméo et Juliette' de Gounod y el regreso de 'Carmen' y 'Rigoletto' son algunas de las propuestas más destacadas de la próxima temporada de la Ópera de Oviedo, que ayer acercó su programación a los visitantes de la Fidma a través del pabellón del Ayuntamiento de Oviedo, centrado este año en las propuestas culturales de la ciudad en su camino por convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Por el Teatro Campoamor pasarán en los próximos meses artistas nacionales e internacionales como Ismael Jordi, Celso Albelo, Stéphanie Müther, Génesis Moreno, Jone Martínez, Marcela Rahal y Damián del Castillo, entre otros.

El director general y artístico de la Ópera, Celestino Varela, celebró un nuevo aumento del número de abonados, reclamó apoyos «para la creación de una muy necesaria Escuela de Oficios Teatrales» y destacó la importancia de captar tanto nuevos públicos como nuevos talentos. «Para ver crecer, modernizar y apuntalar nuestras temporadas es importante contar con los jóvenes creadores y creadoras. Ellos necesitan lugares en los que demostrar y solidificar su talento y nosotros los necesitamos a ellos para rejuvenecer y enriquecer nuestras miradas», apuntó.

