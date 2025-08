«Nosotros somos el motor del sector primario asturiano»

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 2 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Son nuevos pero no novatos, y por eso debutan en la Feria con un amplio estand de «encuentro» en el que cualquiera puede descubrir, apuntar y saborear. Campoastur es el resultado de la fusión de cooperativas asturianas ocurrida hace once años, aunque la trayectoria de algunas de ellas supera los cien. Como la Feria. Hoy son 250 empleados y prestan servicios muy diversificados. Además, cierran el círculo con productos con los que llenar la despensa de 'made in' Asturias.

–Primer año de Campoastur en la Feria. Ya tocaba.

–Exacto, ya tocaba. Llevamos con Campoastur 11 años y cinco pensando en venir. Ahora, gracias a Almacenes Ladislao, que ocupaban este espacio en la Feria, venimos con todo.

–¿Qué es todo? Porque detrás de Campoastur hay mucho.

–Traemos una muestra de todas las actividades que desarrollamos: fábrica de piensos, centradas en los animales y la producción vegetal (gestión de pumaradas y trabajos agrícolas), así como servicios de maquinaria y de sustituciones y una representación de las tiendas de Campoastur y de los productos que vendemos. Tenemos una parte reservada a los remolques, que son los que ocupaban esta zona antes, y venimos también con la distribución de la marca de maquinaría de jardín Husqvarna.

–Tal abanico atrae al profesional que tiene una explotación grande, al aficionado que tantea el terreno y al usuario que disfruta de los resultados.

–Exacto, por eso tenemos un estand muy generalista con diferentes zonas porque realmente ofrecemos muchas cosas.

–¿Cuántas tiendas tienen?

–Con la incorporación de las que abrieron a finales de mayo en Gijón y Avilés suman 22 en todo Asturias. Las hay que son supermercados y otras muy específicas y agrarias; y sobre todo en el occidente, aunque también llegamos a Llanes y estamos creciendo en la zona centro.

–Siguen apostando por el cooperativismo agrario. En los tiempos que corren, ¿cada cual no mira más para lo suyo?

–Mantenemos el ADN de las cooperativas de pueblo; de hecho, una quincena de las tiendas siguen en pueblos recónditos de la Asturias rural y los cooperativistas que las montaron mantienen su poder de decisión. Seguimos siendo una cooperativa al uso, lo que pasa es que nos fuimos integrando para tener más fuerza. Estamos en un mundo muy competitivo y tenemos que tener volumen para poder mantenernos.

–El visitante sabe a lo que viene en la Feria y el campo tiene mucha cabida, ¿pero realmente le interesa el campo?

–El campo interesa siempre. Gestionándolo bien, estando asesorados correctamente y teniendo las ideas claras, es un sector rentable. Tiene que empujar por este país y puede hacerlo. Es verdad que hay mucho neorrural y nuestras tiendas les dan servicio a ellos y a quien tiene una segunda residencia con algo de ganado o cultivos.

–¿Les demandan mucho asesoramiento?

–Sí, tenemos un equipo técnico cualificado que cubre todo el territorio regional y presta servicios de asesoramiento a la hora de cultivar pumarada, arándanos, kiwi, maíz y otros cultivos, y también veterinarios. Y prestamos un servicio de maquinaria muy útil por el que si no quieres o no puedes hacer la inversión que supone comprar un tractor o una cosechadora, pues Campoastur te lo cede.

–¿Y en qué consiste el servicio de sustituciones?

–Permite descansar a los ganaderos, que también tienen derecho a ponerse malos algún día, irse de vacaciones o disfrutar de una boda. Tenemos un equipo de 26 personas que puede acudir a donde se le diga en el momento que sea.

–¿Con qué idea quieren que se queden cuantos pasen por su estand?

–Queremos que se nos conozca. En las alas, sobre todo en el occidente, ya lo somos, pero en el centro no y a veces da rabia porque somos el motor del sector primario asturiano. Es el momento de decir bien claro que aquí estamos porque a fin de cuentas somos más de 7.500 socios.

–El consumidor verá que también tienen comida...

–(Ríe) Exacto, del campo al consumidor saltándonos al intermediario. Campoastur ofrece productos de origen cooperativo y con garantía de calidad contrastada. Tenemos galletas, mermeladas, miel, sidra, gelatina de sidra y la marca de lácteos Campobio, que incluye leche y el mejor queso azul de España –fue elegido en Salón Gourmets en abril–. La leche sí se distribuye en supermercados en la región y el queso está más metido en canal 'gourmet' y restauración. Vamos a ofrecer degustaciones a las horas en punto porque también queremos que se conozcan.

–¿Le asusta un poco la Feria?

–La verdad que sí, ¿eh? Pero también ilusiona. Cuando montas el estand y lo ves guapo ya solo quieres que todos los visitantes disfruten de él. Tenemos zonas de descanso para que sea un sitio de encuentro.

