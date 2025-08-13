«La nueva generación está perdiendo el miedo a emprender», destaca el consejero Borja Sánchez

Iván Villar Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:55 Comenta Compartir

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destacó durante la Jornada 'Gen-E: generación emprendedora' organizada por el Banco SabadellHerrero en la Fidma el incremento de la actividad empresarial en el Principado así como la apuesta de los jóvenes por la puesta en marcha de negocios. «Se está perdiendo el miedo a emprender y, a diferencia de generaciones anteriores, las nuevas identifican cada vez más el emprendimiento no solo como una herramienta para construir su vida, sino también para desarrollarse profesionalmente», remarcó el consejero, quien también destacó el mayor conocimiento que existe entre los jóvenes de las herramientas para el emprendimiento que ponen a su disposición tanto las administraciones como el sector privado, entre ellos la banca. A modo de ejemplo, mencionó que «en 2024 Asturias fue la cuarta comunidad autónoma donde más se incrementó la creación de empresas con respecto al año anterior, y en 2025 vamos por el mismo camino». Por su parte Alfredo Fernández Santos, director comercial de SabadellHerrero, destacó «el papel clave que juega la creación de empresas en el desarrollo económico y social de nuestra región».

Como representantes «del esfuerzo, la pasión, la creatividad y la capacidad de transformar ideas en proyectos» de la juventud asturiana« en la jornada participaron el presidente de Astur Talent –primera asociación de emprendedores de la Universidad de Oviedo–, Ignacio Caamaño; la gerente del Centro de Innovación Carrio, Susana de la Fuente; el CEO de la empresa LessthanThree, Israel Gayoso; y el CEO de Berty's Burger, Alberto García. La charla estuvo moderada por la directora de TPVs y e-Commerce del banco, María Álvarez.

«Esta jornada nos ha parecido el ejemplo de un espacio de comunidad y de conexión tanto entre empresas que tenemos que ver con el mundo del emprendimiento como con entidades públicas y privadas», destacó Susana de la Fuente, quien remarcó la importancia de «conocer las oportunidades que existen a día de hoy en el Principado para emprender». Señaló cómo el centro de innovación puesto en marcha en Laviana en los terrenos de un antiguo pozo minero «está avanzando en la atracción de empresas y organizando eventos dirigidos a la comarca del Nalón para poner en contacto a todos los actores». Ignacio Caamaño, de Astur Talent, explicó por su parte cómo desde esta asociación «tenemos como objetivo conectar estudiantes que tengan el mismo interés por el emprendimiento y facilitarles herramientas para ello». Entre otras actividades, este año impulsaron un 'hackathon' de consultoría –están preparándose para su versión de ámbito estatal– y el primer concurso de Negociación y Persuasión de la Universidad de Oviedo.

