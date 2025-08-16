Oviedo une a Asturias en su afán por ser Capital Europea de la Cultura

Jana Suárez Gijón Sábado, 16 de agosto 2025, 20:41 Comenta Compartir

A la llamada del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no faltó nadie. «Porque nos ilusiona que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031. Querido Alfredo, esto será bueno para Oviedo, Gijón y Asturias entera», expresó ayer la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Lo dijo tras acompañarlo en su entrada al recinto ferial a ritmo de la música de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo en una comitiva que integraban también la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; el alcalde de Langreo, Roberto García, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, y miembros del equipo de gobierno del Consistorio ovetense, concejales de los diferentes grupos políticos municipales y representantes de diversas instituciones culturales de la capital.

El alcalde volvió a expresar su emoción por que el Real Oviedo esté en Primera, «un 'título' muy merecido al que debemos de sumar otro, el de capital europea en 2031», subrayó. «Hay que reconocer que el Oviedo se ha ganado estar en Primera y también que desde el Gobierno de Asturias vamos a mostrar todo nuestro apoyo para que nuestra capital, la asturiana, sea también Capital Europea de la Cultura», rubricó a su vez Cofiño. La candidatura de Oviedo es también la del Gobierno de Adrián Barbón «porque pone la cultura donde le corresponde como eje que vertebra y sobre el que se sustenta el bienestar de la población», aseveró Vanessa Gutiérrez, quien destacó que la imagen de colaboración exhibida. «Es con la que nos tenemos que comprometer mucho más allá de 2031».

Agradeció el alcalde la unidad institucional para que la candidatura pase el primer corte y lograr convencer al jurado y alzarse tal distinción. «Oviedo cuenta con un rico patrimonio e historia cultural», resaltó. Ese patrimonio, admitió el alcalde de Langreo, Roberto García, es de todos los asturianos. «Tenemos que estar unidos y esa es la imagen que debe dar Asturias, dentro y fuera de la región». En opinión de Cecilia Pérez, la candidatura de Oviedo «debe ser una palanca para reforzar la colaboración entre municipios, generar nuevas dinámicas culturales y económicas y para que Asturias entera se sienta parte de este objetivo común».

«Venía aquí con mis padres»

Tras recibir el diploma y la placa acreditativa del centenario de la Cámara de Comercio, celebrado del pasado año, de manos del vicepresidente de la entidad, Pedro López Ferrer, el alcalde resaltó que sus recuerdos de la Feria «son todos muy positivos y alegres. Venía con mis padres a pasarlo bien y a comer, y reír. Es una época que jamás olvidaré», confesó.

A la pregunta de EL COMERCIO sobre qué titular le gustaría ver en el periódico, durante su visita al estand del decano, Canteli lo tuvo muy claro: «'Que mi querida Oviedo ha logrado ser la Capital Europea de la Cultura en 2031'. Desde luego, todo mi equipo vamos a luchar por ello y estamos seguros que lo lograremos», aseveró tras una amena conversación con el director de EL COMERCIO, Ángel M. González. Para ello, hizo dos peticiones muy claras: animar a todos los artistas, creadores y agentes culturales a sumar sus proyectos a la candidatura, que es «un proyecto de todos y para todos», y lograr del Gobierno de Asturias «un mayor esfuerzo presupuestario» en 2026 para apoyar la iniciativa del Ayuntamiento ovetense cuyo estand ha estado dedicado en esta edición a la candidatura.

Por supuesto, no faltó el reparto del bollo preñao y de sidra con vasos serigrafiados del bulevar de Gascona, a la que cientos de personas acudieron ayer. La imagen más repetida fue la de la foto con la recreación de Mafalda sentada en el banco. «Con sidra fresca y nuestra querida Mafalda lo lograremos», comentó el alcalde, muy emocionado por la gran acogida.