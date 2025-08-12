Piragüistas históricos del Sella, en EL COMERCIO

Eva Hernández Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 08:38 Comenta Compartir

«No hay fiesta más alegre ni más movida y galana ni con más bello paisaje ni esencia más asturiana» que el Descenso del Sella, reza el pregón de esta festividad que se celebró el pasado sábado. Aún con resaca emocional, varios piragüistas históricos decidieron asistir a la Feria de Muestras, que también presume de ser una cita ineludible en el verano gijonés.

Herminio Menéndez llevaba consigo un cuadro. Dentro de él se podían ver las tres medallas olímpicas que posee. Además, ha ganado ocho campeonatos del mundo y tres veces el Descenso Internacional del Sella. Acudió junto con Mercurio Martínez 'Cuco', ganador de un Descenso del Sella y que ostentó durante diez años el récord de tiempo en K1, hasta que Menéndez se lo arrebató. También estuvieron con ellos Alberto Estrada, presidente de la Asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta; Luis García Blanco, ganador de un descenso, Jorge Barturen y Carlos González Martínez, decano de la Cámara de Comercio.

Durante su visita a la Feria de Muestras, los piragüistas históricos se acercaron hasta el estand de EL COMERCIO, donde fueron recibidos por el director, Ángel M. González. También se interesaron por algunas de las portadas antiguas que lucen en el estand entre las que se puede ver la del día en que España ganó el mundial o la del fallecimiento de Quini. Antes de marchar no dudaron en hacerse una foto con el photocall de EL COMERCIO donde ellos también, en alguna ocasión, han sido noticia.

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias