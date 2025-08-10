El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Degustación de quesos en el pabellón de Langreo, con el maestro quesero Aitor Vega. Piña
Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

La primera semana de la Feria de Muestras creció en visitantes

Su director, Álvaro Alonso, destaca la «satisfacción» entre los expositores tanto por las ventas como por el cierre de acuerdos, así como el aumento de gente de fuera de Asturias y de España

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:11

El secretario general de la Cámara de Comercio y director de la Fidma, Álvaro Alonso, hizo un balance «muy positivo» del desarrollo de la 68 edición de la Feria de Muestras, que este fin de semana ha llegado a su ecuador. «Los expositores, que son los verdaderos protagonistas y entre los que hay representación de todos los sectores, nos están trasladando un alto grado de satisfacción tanto en lo que respecta a las ventas como al establecimiento de contactos y el cierre de acuerdos, porque el efecto positivo de la Feria siempre se extiende más allá de estos 16 días de actividad», señaló. Y en lo que respecta al público, indicó que «también se muestra satisfecho por las exposiciones institucionales de los pabellones y por los productos que está encontrando».

Añadió que en lo que va de edición «el número de visitantes está siendo un poco superior al del año pasado en estas mismas fechas, lo que nos invita al optimismo». Y si bien remitió al final del certamen, el próximo domingo, para dar cifras de afluencia, sí avanzó que desde la Cámara de Comercio «estamos constatando también un incremento de visitantes de fuera de Asturias y de España, como consecuencia de que el número de turistas sigue subiendo y la Feria es un atractivo más para quien viene a Asturias en verano».

Entre los principales visitantes de otras zonas de España destacó por número los leoneses y los procedentes del resto de provincias de Castilla y León, «pero son muchos de todas partes, como Madrid, País Vasco, Cantabria y Cataluña».

