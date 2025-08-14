El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la campaña en el pabellón del Principado. E. C.
Feria de Muestras de Asturias (Fidma) 2025

El Principado lanza desde la Feria de Muestras una mirada turística al patrimonio industrial

Asturias busca mejorar su posición como destino de turismo industrial y minero con una campaña cuya primera fase irá destinada a la propia sociedad asturiana

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, presentó la campaña promocional 'El paisaje que construimos', que se pondrá en marcha en septiembre para «tomar conciencia de la riqueza y las posibilidades de Asturias centrándose en el potencial de nuestro patrimonio industrial como activo para el desarrollo económico a través de una mirada turística». Con un presupuesto de 260.000 euros y una primera fase orientada a la propia sociedad asturiana, la campaña incluye aplicaciones visuales, gráficas y digitales de la marca 'Asturias, Naturaleza Minera', el diseño y producción de un estand para ferias y eventos, la creación de un fondo digital fotográfico y audiovisual con vídeos de animación gráfica en 2D, junto con la edición de contenidos especializados para soportes de alcance nacional.

Lara Martínez resaltó que la campaña forma parte de un conjunto de iniciativas que se están desplegando en el Principado en materia de turismo industrial y a las que se destinan 4,5 millones de fondos europeos. De ellos, el Gobierno de Asturias invierte directamente un millón y el resto son ejecutados por las entidades locales a través de los planes de sostenibilidad turística, cofinanciados también por los Gobierno de Asturias y de España.

