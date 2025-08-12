El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concejales y miembros de la dirección política de la Agrupación Socialista de Gijón, en el photocall de EL COMERCIO, junto al director del periódico. JOSÉ SIMAL
Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma)

El PSOE gijonés pone el foco en el difícil acceso a la vivienda

La portavoz, Carmen Eva Pérez, destaca el papel de la Autoridad Portuaria en el crecimiento del concejo

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 19:46

Una representación de la dirección política de la Agrupación Socialista de Gijón así como cinco de los nueve ediles del grupo municipal realizaron esta ... mañana una visita institucional a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, la portavoz del PSOE local, la concejala Carmen Eva Pérez, puso el foco en las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a la vivienda y poner en marcha proyectos de vida independientes. A Pérez es algo que le preocupa «como madre» y como política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  5. 5 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  10. 10

    Gijón ya tiene las propuestas para la playa verde del Rinconín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE gijonés pone el foco en el difícil acceso a la vivienda

El PSOE gijonés pone el foco en el difícil acceso a la vivienda