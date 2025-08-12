El PSOE gijonés pone el foco en el difícil acceso a la vivienda
La portavoz, Carmen Eva Pérez, destaca el papel de la Autoridad Portuaria en el crecimiento del concejo
Gijón
Martes, 12 de agosto 2025, 19:46
Una representación de la dirección política de la Agrupación Socialista de Gijón así como cinco de los nueve ediles del grupo municipal realizaron esta ... mañana una visita institucional a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, la portavoz del PSOE local, la concejala Carmen Eva Pérez, puso el foco en las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a la vivienda y poner en marcha proyectos de vida independientes. A Pérez es algo que le preocupa «como madre» y como política.
De ahí que, tras posar con sus compañeros en el photocall de EL COMERCIO, tuviera claro su titular de primera: «Solucionado el problema de la vivienda para los y las jóvenes de Gijón». En su recorrido por la Feria pasaron los socialistas también por el estand de la Autoridad Portuaria de Gijón, «que nos da muchas esperanzas de futuro en torno al crecimiento del municipio y la colaboración entre administraciones para contribuir a ese crecimiento. Todo pasaría, bajo nuestro punto de vista, por que tuviéramos una oportunidad como opción socialdemócrata y progresista a regir la ciudad», ansió Pérez.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.