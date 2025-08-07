Raquel, Teté y Rosa, tres mujeres «muy prestosas» en la Feria de Muestras de Asturias

Eva Hernández Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 21:04 Comenta Compartir

«Una mujer prestosa es aquella que presta atención, optimismo, apoyo. Que trabaja con constancia, con humor, con generosidad. Y que inspira, sobre todo, por cómo lo hace». Así definió Elvira Pérez, presidenta de Mujeres de Empresa, a aquellas que logran su distinción anual: 'Mujer Prestosa'. En esta ocasión, las galardonadas fueron la redera Teresa 'Teté' Costales, en la categoría Autónoma; la psicóloga clínica Raquel Baeza, en la categoría de Empresaria y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, en la categoría Profesional. Los premios fueron entregados este jueves en la sala anfiteatro de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) que contó con la presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez y la vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio de Gijón, Teresa Fernández Marmiesse.

«Cada una en su ámbito nos recuerda por qué necesitamos más referentes femeninos visibles», sentenció Pérez, que representa a 140 mujeres al frente de sus negocios, aunque «el porcentaje de mujeres en los órganos de dirección de sociedades mercantiles no supera el 25%», lamentó. Aunque sí que «de forma individual sigue creciendo el número de mujeres autónomas, que ronda ya en 40% del total», señaló.

«Al servicio de la sociedad»

Las premiadas recibieron una pequeña estatuilla de color blanco diseñada en 3D por Voluminica Studio. El momento más emotivo lo protagonizó Raquel Baeza, que recogió el premio acompañada de sus dos hijos: Clara y Marco. A ellos les dedicó el galardón. «Vais a conseguir todo lo que queráis en la vida, pero hay que esforzarse, ¿vale?», les dijo durante su discurso.

Acabada la entrega, se celebró una mesa redonda con la participación de las galardonadas y moderada por la periodista Alicia Hulton. «La ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad y responder a la demanda y necesidades», afirmó Rosa Menéndez ante el público de la sala del anfiteatro. Dentro de su campo, Raquel Baeza se alegró de que «cada vez más se empieza a tomar la salud mental en serio. Tengo miedo a la velocidad que llevamos en la vida, estamos conectados todo el tiempo y a veces no sabemos lo que es vivir el presente», señaló. Por su parte, Teté Costales reivindicó la importancia de mantener su oficio y que «no se pierda junto con la pesca en general». Indicó que la pérdida de pescadores, «antes, en un pueblo en el que había 300 pescadores y ahora no llega a 50» junto con que «sea un trabajo mal remunerado» fueran dos características que no atraen a gente nueva y defendió la necesidad de ser conservado. «Es un oficio imprescindible y, por eso, no puede ser que no se pueda vivir de él» porque «trabajo sí hay».

Temas

Feria Internacional de Muestras de Asturias