María Teresa 'Teté' Costales, con una red entre las manos, en su tienda del puerto de Lastres. J. M. Pardo

Teté Costales, premio Mujer Prestosa Autónoma en la Feria de Muestras: «Soy feliz tejiendo redes y ahora mismo no me planteo jubilarme»

La veterana redera protagoniza el acto de Mujeres de Empresa en la Fidma junto a la psicóloga clínica Raquel Baeza (empresaria) y la científica Rosa Menéndez (profesional)

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:35

De tierra de manzana y sidra, María Teresa 'Teté' Costales Obaya (Tornón, Villaviciosa, 1958) siempre se sintió atraída por el oficio de tejer y ... reparar redes de pesca. Ese 'gusanillo' que sintió en Lastres cuando, siendo una guaja de 13 años fue a ayudar en el bar de su hermano, nunca le abandonó. Menos, cuando se casó con un pescador y conoció más de cerca el sector. Única redera que queda en Asturias del arte de cerco, lleva 32 años volcada en su actividad y, aunque ya podría jubilarse, dice que, de momento, no lo hará. También porque, impartiendo formación, está poniendo todo su empeño para asegurar un relevo generacional que se presenta muy incierto. Mujer Rural de Asturias 2023, entre otros galardones, este año recibe en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) otra distinción: la de Mujer Prestosa 2025 (en la categoría de autónoma) que entrega Mujeres de Empresa. Lo recibirá junto con la psicóloga clínica Raquel Baeza (empresaria) y la científica Rosa Menéndez (profesional).

