Fomento descarta cerrar el carril derecho del tramo León-Benavente de la autovía a Madrid

1.160 socavones no son suficientes para cerrar el carril derecho del tramo León-Benavente en la autovía hacia Madrid. El Ministerio de Fomento descarta tomar esa medida, que recomiendan los expertos en materia de infraestructuras, ya que entiende que es «contraproducente» a pesar de que el firme amenaza ruina y resulta peligroso incluso circular a la velocidad permitida, 100 kilómetros por hora, en los tramos más deteriorados.

El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, señaló que los técnicos de la Dirección General de Carreteras no prevén anular ninguno de los carriles. Ni siquiera se plantean una señalización complementaria que advierta del grave estado de la vía ni que recomiende circular por el carril izquierdo. Consideran que aplicar estas propuestas serían un riesgo para los usuarios.

La única solución que se valora es la reconstrucción integral de la A-66. No obstante, el arreglo va despacio. En julio de 2017 se licitó el arreglo de la calzada en sentido Asturias y el contrato con Ferrovial Agromán no se formalizó hasta el siguiente mes de junio. La tarea arrancó en agosto del año pasado, pero se paralizó tres meses después a la altura del kilómetro 189, con apenas siete reparados. ¿El motivo? El aglomerado caliente que hay que extender para reparar el firme no compacta bien a bajas temperaturas y debe aplicarse por encima de los cinco grados.

Mientras continúa el deterioro del firme, la concesionaria ha impulsado la construcción de una planta en la localidad de Villamañán para la elaboración de la mezcla bituminosa que se empleará para el asfaltado de la A-66. La instalación se encuentra equidistante de todo el tramo en el que se debe actuar y de la labor que se realice en ella depende que la obra se retome próximamente.

«La empresa debe realizar una serie de fórmulas para obtener el producto idóneo. Hasta que no se consiga la mezcla, no comenzarán las obras porque queremos obtener un resultado adecuado», remarcó el subdelegado del Gobierno en León. La intención, en cualquier caso, es retomar los trabajos a finales de abril -con la Semana Santa de por medio- o primeros de mayo. El plazo de entrega es de 21 meses, por lo que hasta el primer trimestre del año 2020 no culminará la reconstrucción del carril en sentido Asturias. La rehabilitación de la calzada en sentido Madrid -que presenta otros 651 baches- está en licitación, con plazo hasta abril y 38 meses de obras.

Hasta que éstas culminen, los 11.483 usuarios diarios de esta autovía seguirán condenados a esta disyuntiva: aunque la normativa obligue a ir por la derecha, la lógica sigue invitando a circular por la izquierda para evitar los socavones que se extienden como un sarpullido por el firme.