Fomento promete a Barbón un plan de choque para solventar el caos de Feve en Asturias Iñaki Martínez El presidente del Principado confirma que la variante de Pajares entrará en pruebas «a inicios de 2021» RAMÓN MUÑIZ Gijón Lunes, 16 septiembre 2019, 19:43

Las obras de la variante de Pajares terminarán a finales del año que viene para iniciar la fase de pruebas «a inicios de 2021» y en octubre el Principado y el Ministerio de Fomento celebrarán una comisión bilateral en Asturias para elaborar un plan de choque que solvente los problemas más urgentes de la red de cercanías. El departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos se ha comprometido además a «estudiar» ampliar las bonificaciones que se aplican a los transportistas en el peaje del Huerna.

Esos son los compromisos que esta tarde arrancó el presidente del Principado, Adrián Barbón, en su reunión con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, prolongada durante una hora y 45 minutos. «Es una primera toma de contacto», declaró el presidente autonómico, que asumió que su interlocutor está en funciones «por culpa del bloqueo político provocado por Podemos y Ciudadanos». El jefe del Ejecutivo regional puso el acento en la discusión ferroviaria.

«Hemos sido muy descriptivos, les hemos dicho la realidad de lo que estamos viviendo», explicó al término del encuentro. El caos ferroviario de la región «no es una maldición bíblica, es producto de falta de inversión de los diferentes gobiernos que ha habido; estamos en una situación crítica y ya no nos vale la planificación a largo plazo del plan 2018-2025», estableció. «Ya no nos vale, hemos sido claros», reiteró. Ambas partes han decidido constituir la citada comisión bilateral, «para elaborar un plan de choque a corto plazo». La cumbre la liderarán el secretario de Estado por parte del ministerio y el vicepresidente del Principado, y deberá identificar las soluciones a impulsar «de manera inmediata; algunas son cosa de unos meses, otras de un año o dos». En Feve «hay un problema, es un hecho inequívoco, y no lo podemos ocultar», esgrimió.

El presidente Adrián Barbón y su número 2, Juan Cofiño, fueron recibidos en el Salón de Reyes de Fomento por el ministro en funciones, José Luis Ábalos, que estuvo acompañado por cinco de sus colaboradores. «Para que veáis que le damos importancia al encuentro», declaró el titular de Fomento. Estaban el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura; el director del gabinete, Sergio Vázquez; la presidenta de Adif Alta Velocidad, Isabel Pardo de Vera; su homólogo al frente de Renfe, Isaías Táboas; el secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla. No por casualidad, los asturianos dejaron sobre la mesa una copia del Plan de Cercanías, diseñado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y asumido por el actual equipo ministerial; un documento que programa mejoras de 600 millones para poner al día la red asturiana.