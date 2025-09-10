El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una imagen con la que quiere acabar la norma propuesta: una persona fumando y apurando el café en una terraza de Oviedo, hoy. Mario Rojas
Debate en Asturias

Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»

La prohibición del consumo a menores de 18 años recibe aplausos pero el fin del humo en las terrazas desata una tormenta de críticas

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:24

Es la comidilla en los bares de Asturias, el tema favorito de conversación, suscitando más palabras gruesas que amables. El Consejo de Ministros aprobó ... el martes una propuesta de ley antitabaco que ahora pasará por el debate parlamentario. El anteproyecto amplía la prohibición de fumar a las terrazas, alrededores de colegios y campus universitarios, paradas de autobús. También veta el tabaco a los menores de edad, bajo amenaza de multa a sus padres y extiende todas estas restricciones a los vapeadores y cigarrillos electrónicos bajo el argumento de que «aunque no siempre contienen tabaco ni nicotina, están vinculados al acto de fumar o inhalar».

