El futuro de la industria ferroviaria: «Asturias es uno de los lugares mejor posicionados para su desarrollo, y se necesitan muchos vagones»

«España está al 4% en transporte de mercancías por ferrocarril y en 2030 estará al 10%. Y lo que pretende Europa, yo creo que ... muy optimista, es llegar al 30%. Eso quiere decir que necesitamos mucho vagón y cambiar mucho vagón antiguo que no tiene la capacidad operativa necesitaria para un transporte competitivo». Y en este contexto, el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, considera que «Asturias es uno de los lugares mejor posicionados» para el desarrollo de una industria ferroviaria que de respuesta a esas necesidades.

Precisamente con el objetivo de poner en valor ese buen posicionamiento, la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) organizaban esta mañana en el auditorio del Banco Herrero la jornada 'Potencial y capacidades de la industria ferroviaria asturiana en la transformación del sector europeo«. Sebastián, que aprovechó su intervención para anunciar la inminente renovación de la línea Pola de Lena-Gijón y destacar los 2.082 millones ya licitados este año en el Corredor Atlántico, insistió en que »si no hay vagones, no hay posibilidades«.

Y lo hizo porque, a día de hoy, «Talleres Alegría, por cierto de Asturias, es la única empresa en España capaz en estos momentos de fabricar material rodante ferroviario para las mercancías». ¿De dónde «traemos» entonces los vagones? Básicamente, del este de Europa, donde los precios se han encarecido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Lo que hace aún más necesario, según el comisionado, una industria ferroviaria propia. «Hay muchos nichos de mercado: el del automóvil, los cereales, el transporte de hidrógeno, incluso se necesitan vagones equipados para la exportación de fruta, verdura y cerdo congelado».

El ejemplo está en la alta velocidad asturiana

También Juan Carlos Campos, viceconsejero de Industria del Principado se mostró convencido de las posibilidades económicas que el sector ferroviario puede suponer para la región. «Asturias puede, y debe, jugar un papel protagonista», aseveró durante su intervención en la jornada celebrada esta mañana en Madrid. Para empezar, ésta es una comunidad autonóma «con un ecosistema industrial sólido» y «un dinamismo económico».

Campos puso el foco en el aumento de la inversión extranjera, la apuesta por la innovación y la tecnología, la mejora de las infraestructuras, el talento, la estabilidad social y la calidad de vida como argumentos de ese «atractivo inversor» que atribuye a Asturias «no por triunfalismo, sino por realismo». Y la industria del ferrocarril, del mismo modo que lo está siendo el sector de la defensa, abre un horizonte de oportunidades: «Regresaré a Asturias en AVE y veré un ferrocarril fabricado en Arcelor Mittal; unos túneles ventilados por Zitrón y unos desvíos hechos por Talleres Alegría. Cuando viajen por España o por Europa muy posiblemente el inicio de ese viaje esté en Asturias».

Ese caldo de cultivo empresarial es la base de que los empresarios y las administraciones asturianas coincidan en ver la industria ferroviaria como un sector de futuro. En la jornada intervinieron además Víctor Ruiz, presidente de Mafex; Alfredo Alegría, de Talleres Alegría; Javier Fernández-Catuxo, de Uromac Systems; y Asma Ouazzani, de Zitrón, que incluso llegaron a plantear la posibilidad de «se reconduzca el reservorio de conocimiento industrial» que existe en Asturias o «reconvertir determinadas empresas» hacia este sector.

«Asturias es una región en transformación, pero con un corazón industrial forjado en el tiempo. Ya tenemos empresas muy potentes que lo están haciendo muy bien, y el sector ferroviario se presenta como uno de los que tienen mayor potencial de crecimiento», sostuvo Rubén Castro, vicepresidente de la patronal asturiana, que también estuvo representada por su director general Alberto González.