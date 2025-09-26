El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Foto de familia tras la jornada celebrada en Madrid sobre el 'Potencial y capacidades de la industria ferroviaria asturiana en la transformación del sector europeo«.

El futuro de la industria ferroviaria: «Asturias es uno de los lugares mejor posicionados para su desarrollo, y se necesitan muchos vagones»

La Oficina Económica y Comercial del Principado y la Federación Asturiana de Empresarios organizan una jornada en Madrid para poner en valor el potencial asturiano ante el auge de este sector. «Podemos y debemos jugar un papel protagonista», sostiene el viceconsejero de Industria

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:45

«España está al 4% en transporte de mercancías por ferrocarril y en 2030 estará al 10%. Y lo que pretende Europa, yo creo que ... muy optimista, es llegar al 30%. Eso quiere decir que necesitamos mucho vagón y cambiar mucho vagón antiguo que no tiene la capacidad operativa necesitaria para un transporte competitivo». Y en este contexto, el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, considera que «Asturias es uno de los lugares mejor posicionados» para el desarrollo de una industria ferroviaria que de respuesta a esas necesidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  6. 6 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  7. 7 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  8. 8 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  9. 9

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  10. 10

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El futuro de la industria ferroviaria: «Asturias es uno de los lugares mejor posicionados para su desarrollo, y se necesitan muchos vagones»

El futuro de la industria ferroviaria: «Asturias es uno de los lugares mejor posicionados para su desarrollo, y se necesitan muchos vagones»