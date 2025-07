Borja Fernández Fernández (Ribera de Arriba, 1991) es ganadero y secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), uno de los cinco sindicatos agrarios que optan ... a formar parte del Consejo Agrario el próximo 17 de julio. Fernández explicó cuáles son los principales problemas que enfrenta el campo asturiano y por qué considera importante que se celebren elecciones.

–¿Por qué considera importante la celebración de las elecciones?

–La gente que está representando actualmente el sector no es con la que los ganaderos se identifican. La radiografía del campo de hace 23 años, la última vez que hubo elecciones, no es la misma de ahora. Las personas que están ahora al frente de Coag, Asaja y UCA nadie las votó, porque hace 23 años los que fueron de cabeza de lista no son ellos. Ellos heredaron el cargo. Están en las instituciones por decreto, porque el campo no los votó.

–Desde hace 23 años no había elecciones, sin embargo, quien debe convocarlas es la Administración.

–Sí, pero porque hasta hace poco sólo existían en Asturias esos tres sindicatos y ellos estaban bien acomodados y nadie las reclamaba. Usaga también existía, pero no tenía el tirón que tiene URA. Desde que se fundó nuestro sindicato empezamos a hacer movilizaciones y a pedir elecciones hasta que finalmente se logró. No es por colgarnos una medalla, pero los resultados están ahí.

–¿Qué cree que es urgente cambiar?

–Todo el tema del baremo de daños e indemnizaciones a los ganaderos, la forma en que se están llevando las campañas de saneamiento, que están sacrificando animales por sacrificar. Todos los órganos donde están representados los sindicatos necesitan una renovación y un punto de vista distinto al que ofrecen los sindicatos tradicionales. Los sindicatos están para asesorar y para dar su opinión, pero debe haber un cambio de mentalidad, porque los sindicatos de siempre ya estamos viendo a dónde nos están llevando.

–¿Vosotros queréis involucrar a la gente joven?

–La gente joven está con nosotros precisamente porque ven una organización nueva, que tiene unos ideales que van apegados a la realidad del sector. Las tres organizaciones que nos representan ahora, se limitan a ir a las reuniones, entran y salen, no trasladan nada al sector ni a los ganaderos. Es como si fuesen una empresa, que lo deciden todo ellos sin contar con el resto.

–Asaja, Coag y UCA afirman que las elecciones deben aplazarse porque el censo está mal y quieren elecciones justas y transparentes.

–Nosotros también detectamos errores en el censo, por ejemplo, los apicultores no aparecían entre los electores. Lo que hicimos fue presentar una alegación, con nombre y apellido de todos los apicultores que faltaban y finalmente eso se subsano. Pero claro, las alegaciones hay que hacerlas con tiempo, no vale hacerlo cuando quedan pocos días para las elecciones. Lo que no pueden es parar unas elecciones faltando una semana.

–¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el campo actualmente?

–El estrangulamiento burocrático que sufre el sector en cuanto a normativas, inspecciones muy severas. La gente está aburrida y es normal que muchos abandonen el campo. Ahora mismo un ganadero tiene que ser administrativo, veterinario y contable. Tiene que hacer de todo y no puede ser. Hay que dejar a la gente trabajar.

¿Qué es lo que impide que la ganadería sea un negocio rentable hoy en día?

–Son muchos los factores, pero principalmente el incremento en los precios de las materias primas, sumado a la dificultad para obtener precios justos por nuestros productos, reduce la rentabilidad del sector. Eso, sumado a las enfermedades que han afectado las explotaciones.