Gijón premia a su gente solidaria Los I Premios Gijón Social y Cooperación se entregarán el miércoles 10 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Jovellanos, en una gala abierta y gratuita

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:30 Compartir

En Gijón hay gestos que no suelen salir en los titulares: una llamada a tiempo a una persona mayor que vive sola, un peluquero que atiende a quien no puede pagar aquí, ni en el Sáhara, un joven que encuentra apoyo cuando una adicción se cruza en su camino. De esos gestos y otros muchos está hecha la ciudad. Y precisamente para poner luz sobre esas historias, nacen los Premios Gijón Social y Cooperación, impulsados por la Concejalía de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Gijón.

Su filosofía es tan sencilla como poderosa: que la ciudad premie a la ciudad, que sean los propios gijoneses quienes señalen a sus referentes en solidaridad. El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, lo resume con una frase que marca el espíritu de esta primera edición: «Estos premios son la forma que tiene Gijón de decir «gracias» en voz alta. Gracias a las personas y entidades que llevan años cuidando de los demás, casi siempre en silencio, sin focos ni titulares».

Pendás no habla solo como gestor público, sino como alguien que conoce de cerca la red de entidades sociales y el día a día de los servicios sociales. Por eso, cuando se le pregunta qué son estos premios, responde con claridad: «Son, en el fondo, un abrazo colectivo. Un reconocimiento a quienes, desde los servicios sociales o la cooperación al desarrollo, una entidad, una parroquia o un pequeño negocio, se han convertido en apoyo fundamental para otras personas. Cada premiado es una historia de solidaridad muy pegada a la vida real».

La elección de la fecha tampoco es casual. Los premios se entregan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Pendás lo explica con claridad:

«Queríamos una fecha con un mensaje claro. Los derechos humanos no son una declaración lejana: se vela por su cumplimiento cada día, desde cada casa, desde los centros municipales, desde las entidades sociales y en los proyectos de cooperación. Entregar estos premios el 10 de diciembre, en el Jovellanos y con entrada libre, es una forma de decir que Gijón también defiende y celebra los derechos humanos desde lo cercano. Desde la Concejalía de Cooperación siempre celebramos este aniversario con un evento especial y, este año, ese evento son estos premios».

Detrás de esta iniciativa hay también una manera de entender la gestión pública: escuchar, reconocer y devolver a la ciudadanía parte de lo que la ciudadanía hace por sí misma. Pendás insiste en que su papel es el de «facilitar, acompañar y dar visibilidad» al enorme tejido solidario gijonés, convencido de que la política social «se construye con criterio, pero también con cercanía y humanidad».

La invitación final es directa, casi una apelación personal a cada vecino:

«Que vengan, que llenemos el Jovellanos entre todos. Que sientan que estos premios también son suyos. Cada aplauso será un aplauso a miles de gestos que se hicieron sin ningún afán de protagonismo. Es la oportunidad de estar cara a cara con los artífices del Gijón más solidario, que ya es un referente nacional».

No será solo una entrega de galardones: la gala incluirá actuaciones musicales, performances y alguna que otra sorpresa pensada para emocionar. «El público saldrá impresionado», promete el concejal. El resto depende ahora de la ciudad. El miércoles 10 de diciembre, Gijón tiene una cita consigo misma en el Jovellanos para decir, juntos, una palabra tan sencilla como necesaria: gracias.

Premiados:

SAUCE, acercando educación y futuro a niños y niñas que viven muy lejos de aquí.

Ampliar

Peluquería–Barbería Paulino, que convierte un local de barrio en la puerta de entrada a proyectos solidarios que llegan hasta el Sáhara.

Ampliar

Fundación CESPA–Proyecto Hombre, acompañando a menores y jóvenes con consumos problemáticos para ayudarles a reconducir su proyecto de vida.

Ampliar

Asociación Cuantayá, tejiendo acción comunitaria en torno a las personas mayores y fortaleciendo una red de apoyo vecinal que hace barrio de verdad.

Ampliar

José Antonio García Santa Clara, reconocido a título póstumo como ejemplo de entrega, en la estela de lo que representó el doctor Avelino González, creador de la Gota de Leche y símbolo de la solidaridad gijonesa.

Ampliar