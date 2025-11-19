Gimena Llamedo: «Asturias inventó el turismo rural y ahora quiere reinventarlo»

«Asturias inventó el turismo rural y ahora quiere reinventarlo». Así lo afirmó este miércoles la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien ha inaugurado hoy ... el primer Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias, que se celebra en el Parador de Cangas de Onís y que reúne a más de 150 expertos, profesionales, investigadores, empresas y representantes institucionales para abordar los retos y oportunidades del sector desde una perspectiva global, sostenible e innovadora.

El encuentro, al que también asistió el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, constituye uno de los principales hitos de la conmemoración del 40º aniversario de la marca Asturias Paraíso Natural, creada en 1985 y convertida en referente nacional e internacional del turismo de naturaleza y autenticidad.

En su intervención, Llamedo recordó la condición pionera del Principado con la apertura, en 1986, de La Rectoral de Taramundi, primer hotel rural de España, y destacó su impacto como «modelo innovador para combatir la despoblación, revitalizar el territorio y crear empleo vinculado a la identidad asturiana», señaló la vicepresidenta.

«Una herramienta de cohesión territorial»

También hizo un llamamiento a la responsabilidad compartida «para actualizar y fortalecer el modelo», tras subrayar que el turismo «se ha consolidado como uno de los grandes motores de la economía regional, con 2,8 millones de visitantes en 2024, y con un crecimiento equilibrado y compatible con la calidad de vida», indicó Gimena Llamedo.

Añadió que «lo que está en juego no es solo economía: hablamos de oportunidades de vida para nuestros pueblos, de identidad, de futuro y de orgullo. Asturias fue pionera y puede volver a marcar el camino».

Por último, Llamedo defendió la función del turismo «como herramienta de cohesión territorial». En este sentido, puso en valor iniciativas como los bonos de temporada media y baja, de los que ya se han vendido 4.000. Esta iniciativa del Gobierno de Asturias ha generado hasta ahora un impacto estimado de 1,1 millones en el entorno rural.