Gimena Llamedo inaugura el primer Congreso Internacional de Turismo Rural. E. C.
I Congreso Internacional de Turismo Rural

Gimena Llamedo: «Asturias inventó el turismo rural y ahora quiere reinventarlo»

La vicepresidenta del Principado afirma que el turismo «se ha consolidado como uno de los grandes motores de la economía regional, con 2,8 millones de visitantes en 2024, y con un crecimiento equilibrado y compatible con la calidad de vida»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

«Asturias inventó el turismo rural y ahora quiere reinventarlo». Así lo afirmó este miércoles la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien ha inaugurado hoy ... el primer Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias, que se celebra en el Parador de Cangas de Onís y que reúne a más de 150 expertos, profesionales, investigadores, empresas y representantes institucionales para abordar los retos y oportunidades del sector desde una perspectiva global, sostenible e innovadora.

