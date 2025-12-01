Grupo Roxu ha incorporado a lo largo del presente año 270 nuevas máquinas de alto rendimiento y eficiencia

Grupo Roxu ha incorporado a lo largo del presente año 270 nuevas máquinas de alto rendimiento y eficiencia

GRUPO ROXU Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:48 Compartir

GRUPO ROXU, empresa líder en soluciones de Elevación y Transporte con sede central en Asturias, ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de la ingeniería y la construcción en la región a través de una ambiciosa estrategia de modernización, para ello ha destinado 45 millones de euros a la actualización de su flota, incorporando a lo largo del presente año 270 nuevas máquinas de alto rendimiento y eficiencia y ampliando plantilla.

La flota del futuro: eficiencia y capacidad de elevación

La inversión ha permitido incorporar equipos tecnológicamente avanzados que no solo incrementan la capacidad operativa de la compañía, sino que también mejoran la eficiencia y la sostenibilidad, pilares fundamentales en los proyectos de Construcción y Obra Civil modernos.

Ampliar Plataformas elevadoras de personas, nuevos modelos que alcanzan hasta 90 metros de altura

Entre las 40 nuevas grúas adquiridas, destacan modelos de gran tonelaje y tecnología punta:

-Grúa LTM 11200 con Pluma telescópica de 100m

-Capacidad Extrema y Sostenibilidad: La incorporación de dos grúas Liebherr LTM 1650-8.1 (con una capacidad nominal de 700 Tn) dota a la flota asturiana de una potencia excepcional. Estos modelos compactos incluyen los sistemas ECOmode y ECOdrive, que optimizan la conducción y reducen el consumo de combustible hasta un 10%, disminuyendo a su vez las emisiones y la huella sonora en obra.

-Maniobrabilidad y Tecnología: Se suman diez unidades Liebherr LTM 1150-5.3 (con el sistema de asistencia Hill Start) y cinco Liebherr LTM 1110-5.2, que integran el nuevo sistema de control LICCON3, ofreciendo una gestión digitalizada y más segura de las operaciones.

-Especialización en Interiores: Para trabajos de montaje industrial y construcción en espacios confinados, se han sumado cuatro grúas AC 3.045-1 City. Su pluma de base corta las hace idóneas para operar dentro de naves o zonas con restricciones de altura.

-Alcance Superior: La flota de gran alcance se refuerza con cuatro unidades AC 5.220L-1, cuya pluma principal de 78 metros ofrece el mayor radio operativo de su clase, fundamental para estructuras elevadas.

El plan de adquisiciones también incluye la incorporación de nuevos modelos de plataformas elevadoras de personas (PEMP), que alcanzan hasta 90 metros de altura y presentan un sobresaliente alcance lateral de hasta 41 metros, facilitando tareas complejas de mantenimiento y construcción en altura. Con modelos eléctricos, Zero Ruidos, Zero Emisiones

Además de la maquinaria de elevación, la estrategia de modernización abarca el transporte pesado. GRUPO ROXU continúa incorporando camiones con sistemas AdBlue y góndolas especializadas que incluyen sistemas de dirección hidromecánica y remolques de lastre, capacitados para superar los desafíos logísticos más exigentes en el transporte de componentes de gran volumen y peso.

Modernización de bases y logística avanzada

Está proyectado la construcción y ampliación de nuevas instalaciones teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética que integrarán sistemas avanzados de gestión, espacios colaborativos y tecnología de última generación, asegurando un soporte logístico más eficiente y digitalizado para toda la flota.

Por otro lado, en enero del 2026, se contará con una base operativa, en el área del Puerto del Musel qué dará soporte más cercano y ágil a sus clientes en Puerto.

Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Corporativa constituye un eje esencial en la estrategia de Grupo Roxu, orientado a generar valor sostenible para clientes, empleados y la comunidad. La compañía mantiene una visión centrada en la innovación y en la prestación de un servicio de alta calidad, sustentado en un equipo humano en permanente desarrollo. Sus valores corporativos —compromiso, rigor, vocación de servicio, calidad, innovación y orientación a las personas— guían todas las decisiones operativas y estratégicas. Asimismo, Roxu integra principios de integridad, transparencia y respeto en su actividad diaria, promoviendo un crecimiento sostenido basado en la inversión tecnológica y la formación continua. La empresa garantiza una gestión responsable, ajustada a la legalidad y a estándares éticos exigentes, consolidando relaciones de confianza con clientes, proveedores y colaboradores.

Más información en su página web. www.gruasroxu.com

Temas

Construcción en Asturias