¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Antonio Luengo. E. C.

José Antonio Luengo, vicepresidente del Consejo General de Psicología de España

«En algún momento tendremos que ser valientes y regular el uso del móvil entre los menores»

«El acoso es un problema de todos, una enfermedad social. El problema no es que el profesor no esté mirando, es que hay alguien que quiere hacer daño»

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

'El bienestar psicológico como facilitador del proceso educativo' es el título de la VII Jornada de Psicología Educativa que se celebra hoy en el ... Colegio Oficial de Psicología de Asturias. El objetivo: analizar la situación del alumnado, su bienestar psicológico y emocional y proponer herramientas e iniciativas para actuar. El encargado de abrir la jornada será José Antonio Luengo Torre, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología de España y con una amplia trayectoria y experiencia en el estudio de la salud mental en los contextos educativos, en el acoso, en la convivencia... Hoy hablará de la «necesidad imperiosa» de contar con psicólogos en los centros. Pero habla de muchas cosas más: de la fragilidad de nuestros niños y jóvenes y nuestra responsabilidad como sociedad, de las nuevas tecnologías y el acceso de edades tempranas a determinados contenidos, del acoso que se niega a llamar escolar porque no surge en las escuelas, sino fuera...

