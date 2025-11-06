«Me llaman autista como insulto. Pero ser autista no es un insulto, es una forma de ser»

Olga Esteban Oviedo Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

A Leandro no le gusta estar solo en el patio, aunque algunos lo crean. Él prefiere reírse con los amigos. Tampoco le gusta tener que escoger equipo para trabajar, no sabe a quién elegir. No le gusta que los profesores no se fijen en que otros niños le han insultado o se han burlado de él. Tampoco le gustan las fiestas escolares en las que hay mucha gente, ruido y calor. Leandro es un alumno ovetense de primero de la ESO y es autista. Ahora va a conseguir lo que quiere: «Que todo el mundo me conozca y conozca cómo soy». Porque Leandro protagoniza la campaña estatal 'Profe, tenemos que hablar', de sensibilización y prevención del acoso escolar entre el alumnado autista.

Las aulas españolas, y las asturianas, cada vez acogen a más niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista. En concreto, en Asturias están escolarizados 2.840 niños y niñas con autismo, una cifra que podría ser mayor, reconoce la consejera de Educación, Eva Ledo, ya que los propios docentes advierten de que tienen diagnósticos pendientes. La cifra supone un 46% más que en 2011. «El incremento ha sido muy importante», admite Ledo. En España hay unos 70.000 alumnos diagnosticados.

La cuestión es que estos niños son un grupo más vulnerable y con mayor riesgo de sufrir acoso escolar. Según estudios internacionales, entre el 50% y el 80% de los niños con autismo ha sufrido algún tipo de acoso. En Asturias, según datos ofrecidos por la consejera, entre un 12 y un 15% de los niños y niñas con autismo dice haber sufrido bullying. Las consecuencias son graves. Emocionalmente, el acoso provoca baja autoestima, miedo, ansiedad, depresión.. Y académicamente puede conllevar bajada de rendimiento, absentismo e incluso abandono de los estudios.

Y de ahí nace la campaña 'Profe, tenemos que hablar'. Y eso es lo que hacen en el vídeo principal de la campaña Leandro y Belén Reborio Suárez, la directora del que ha sido su colegio, el Poeta Ángel González, en Oviedo. En una charla relajada, Leandro le cuenta a Beatriz que, a veces, para sentirse bien, solo necesita que le pregunten, que le escuchen. Que leer en voz alta es un mal momento para él. Que el patio puede ser muy duro porque a veces «hay niños que me insultan y no hay ningún profesor mirando». Que lo que funciona para otros no siempre funciona para él. Y que a veces «cuando no quiero hacer algo que me gusta es porque algo o alguien me ha hecho sentir mal».

«Puedes cambiar la vida de tus alumnos»

La campaña nacional, del Centro Español sobre Trastorno del Espectro del Autismo, del Ministerio de Derechos Sociales, ha sido presentada hoy en el colegio en el que Leandro has estudiado la Primaria. Este curso ha comenzado la Secundaria, no sin obstáculos, admite su madre, pero sí con muchos apoyos.

Especialmente de los docentes, que es a quienes va dirigida la campaña, para que puedan abrir más los ojos y detectar situaciones del día a día que a estos alumnos les puede poner en una situación de desventaja y causar un problema que puede derivar, luego, en burlas o exclusión. «Podrías cambiar la vida de tus alumnos y alumnas», dice la campaña. Cambiar el lugar de la clase (llevarla a la biblioteca, por ejemplo), puede suponer un momento de estrés para un niño autista. Es mejor siempre anticipar la acción. No usar nunca con ellos la ironía y el sarcasmo, ya que pueden interpretar de forma literal la frase. Recordar las tareas o exámenes solo de forma oral puede dificultar que las memoricen. Y así, un listado de situaciones cotidianas que los docentes puede cambiar.

En la presentación de la campaña ha participado el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín Blanco; la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo; Eva Araújo Losas, técnica de Comunicación del Centro Español sobre Trastorno del Espectro del Autismo y Beatriz Fuertes Chorro, coordinadora de asuntos públicos de la entidad, así como su coordinadora general, María Luisa Pinos López, y Ángela Fernández Rodríguez, directora del Equipo Regional ACNEAE-Unidad TEA del Principado.

Asturias es la única comunidad, ha recordado Martín Blanco, que tiene una estrategia para mejorar la inclusión educativa del alumnado con TEA para el cuatrienio 2024-2027. Precisamente, uno de los ejes de esa estrategia es la puesta en marcha de actividades de sensibilización.