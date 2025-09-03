El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Martínez, José Luis Álvarez Almeida y Fernando Corral, en el Real Club de Regatas de Gijón. Damián Arienza

La hostelería asturiana cierra «un buen verano, pero con muchos problemas para cubrir las plantillas»

La patronal turística asturiana, Otea, achaca la pérdida de más de 110.000 estancias hoteleras a la «proliferación de pisos turísticos» y considera «laxo» el decreto que prepara el Principado para fiscalizarlas | Pide más regulación de festivales y fiestas de prau

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:55

«Asturias ha tenido un buen verano». Con ocupaciones de hasta el 88% en julio, con un crecimiento del 7,25%, y de lleno técnico ... en agosto. «Poco más podemos crecer ese mes». Un verano que no se acaba y no solo porque el otoño no llegue hasta el próximo día 22, sino porque las ocupaciones previstas para septiembre llegan al 67,34%, con incrementos de hasta el 27,81% con respecto al año pasado. Sin embargo, la moneda tiene cruz además de cara. Los hoteles han perdido, tal y como adelantó EL COMERCIO, más de 111.000 estancias hasta agosto y la hostelería ha visto como «ha bajado el tique medio y también las cenas». El sector, en su conjunto, ha tenido «muchos problemas para tener plantilla». Por todo ello, Otea, la patronal turística asturiana, reclama mayor control de las viviendas de uso turístico, regulación de los festivales y las fiestas de prau y, también, pide al Gobierno poner sobre la mesa «el problema de las bajas médicas en el verano».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  10. 10 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La hostelería asturiana cierra «un buen verano, pero con muchos problemas para cubrir las plantillas»

La hostelería asturiana cierra «un buen verano, pero con muchos problemas para cubrir las plantillas»