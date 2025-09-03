La hostelería asturiana cierra «un buen verano, pero con muchos problemas para cubrir las plantillas»

«Asturias ha tenido un buen verano». Con ocupaciones de hasta el 88% en julio, con un crecimiento del 7,25%, y de lleno técnico ... en agosto. «Poco más podemos crecer ese mes». Un verano que no se acaba y no solo porque el otoño no llegue hasta el próximo día 22, sino porque las ocupaciones previstas para septiembre llegan al 67,34%, con incrementos de hasta el 27,81% con respecto al año pasado. Sin embargo, la moneda tiene cruz además de cara. Los hoteles han perdido, tal y como adelantó EL COMERCIO, más de 111.000 estancias hasta agosto y la hostelería ha visto como «ha bajado el tique medio y también las cenas». El sector, en su conjunto, ha tenido «muchos problemas para tener plantilla». Por todo ello, Otea, la patronal turística asturiana, reclama mayor control de las viviendas de uso turístico, regulación de los festivales y las fiestas de prau y, también, pide al Gobierno poner sobre la mesa «el problema de las bajas médicas en el verano».

Así lo aseguraron en el Real Club de Regatas de Gijón los máximos directivos de Otea. Con José Luis Álvarez Almeida a la cabeza, presidente de Otea y, también, de la patronal hostelera nacional, acompañado por los vicepresidentes de hotelería, Fernando Corral, y de hostelería, Javier Martínez, los tres ofrecieron el balance del verano, así como las previsiones para septiembre. No estuvo en la cita con los medios la presidenta de Campings de Asturias, Laura Arias, «por problemas de agenda».

Empezando por lo positivo, Álvarez Almeida certificó que «Asturias ha tenido un buen verano, con cifras similares a las del año pasado». Unas cifras que no se vieron afectadas por los incendios que arrasaron más de 6.000 hectáreas en Asturias en la última quincena de agosto. «Sí hubo cancelaciones en el área de Picos de Europa y, algo, en Cangas del Narcea, pero se recuperaron. Han sido anecdóticas».

De acuerdo a los datos elaborados por el Observatorio Turístico de Otea, (Odatur), los alojamientos de Gijón lideraron en julio, con un 88,06% de ocupación media, un 7,25% más que el verano pasado, seguido de Oviedo y Oriente, con un 86%, pese a que la capital perdió un 2,1% frente a 2024. En agosto se puede hablar «de lleno» y de «pocas posibilidades de crecimiento», explicó Fernando Corral, con el oriente como líder, con un 94,69% de ocupación. La zona centro registró un descenso del 5,68%. Las previsiones para este mes son al alza en toda la región. Prevé crecer un 27,81% Gijón, con una ocupación media del 63,53%, aunque la mayor tasa la espera Oviedo, con un 67,34% de plazas reservadas. Señaló Álvarez Almeida «el crecimiento de los datos en el occidente, que es siempre la zona en la que más se puede crecer». Aumentaron un 8,62% sus estancias en julio y tienen ya un 12,50% más de reservas para septiembre que hace un año.

Todo porque Asturias ha vuelto a ser, dijo el presidente de Otea, «el refugio climático de España», algo que llenó pueblos y ciudades, pero, el gran pero, no todas las tipologías de alojamiento. Mientras que los apartamentos turísticos han batido récord, al igual que los campings, «tuvieron una primera quincena de julio muy buena», lo hoteles asturianos perdieron hasta agosto más de 111.000 estancias. En ese sentido, además de anunciar que «en Otea estamos haciendo un estudio interno, para conocer las causas y las posibles soluciones», Fernando Corral achacó ese descenso «el auge de afluencia en el verano no se reflejó en un equivalente en la ocupación». Ni, tampoco, en el gasto hostelero. «La proliferación de las Viviendas de Uso Turístico o las Viviendas Vacacionales ha afectado a la ocupación hotelera y ha reducido el consumo en la restauración, ya que los turistas optan por comer en sus propios alojamientos». En esa línea, Javier Martínez puso el acento tanto «en el recorte en el tique medio y en la caída en las cenas».

Casi 40.000 empleos frente a 400

Los tres coincidieron en que «la noticia sería que el verano hubiera ido mal», ya que en la temporada alta turística es en la que el sector llena la despensa para poder aguantar el resto del año. Pero siempre hay capacidad de mejora y Otea tiene el punto de mira tres problemas: los pisos turísticos, los festivales y fiestas de prau y la falta de plantilla.

Respecto al primero, Fernando Corral fue muy claro. «Está claro que ha venido más gente de la que se ha alojado en los hoteles, eso es porque han utilizado otros alojamientos con los que no estamos en contra, sino que pedimos que todos tengamos las mismas reglas de juego». En ese sentido, considera que el decreto que prepara el Principado para regularlos, «es laxo» porque hay gastos que deben asumir lo hoteles y que no se piden a las VUT ni a las VV. «Por ejemplo, el control presencial de todos los ocupantes» o, también, «en las viviendas turísticas los clientes se duchan. Como los hoteles. Pero en la hotelería, que genera 49 empleos por cada 100 plazas, hay que cumplir con la norma contra la legionella, que se ha multiplicado por cuatro, y en los pisos, no».

Recuerda que «este sector genera el 12% de PIB, genera casi 40.000 empleos (39.508 según el último dato oficial), y según estas viviendas, el decreto pone en riesgo 400 puestos de empleo. no hay más que decir». Cree él que Asturias «necesita un turismo de calidad, que respete la convivencia».

Respecto a los festivales y fiestas de prau, Javier Martínez defendió que «exista una regulación. Que no es lógico que, en pleno julio, por un festival a las afueras de Gijón, las calles de la Ruta, por ejemplo, estén vacías por la noche». Entienden que esa oferta lúdica y cultural «es importante, porque atrae a muchas personas», pero necesita contar con una oferta hostelera «que cuente con los empresarios de la ciudad». Y, también, «que cumpla las mismas reglas».

Y sobre las plantillas, Álvarez Almeida recordó lo ya adelantado a este periódico, que el sector «necesita más profesionales» y que es «muy difícil tener la plantilla completa, pese a que se cumple el convenio». En esta ocasión, apuntó el incremento de «las bajas médicas durante el verano» que generan «un incremento de los costes salariales», por lo que entiende que el Gobierno y la patronal «debemos sentarnos para saber cómo se puede solucionar». Porque, recordó el presidente de Otea, «Asturias tiene hoteles guapos, como otros sitios; y montañas guapas, como en otros sitios; y playas, pero lo que diferencia a Asturias es que el turista encuentra aquí chigres y sidrerías donde, después de tomar una botella de sidra con una andarica, ve las cosas de otra manera».