El 0 a 3 amplía la huelga dos días más: «Las primeras en educar, las últimas en derechos»

Ellas han apoyado la movilización de la enseñanza pública. Ahora, piden el apoyo del resto del sistema a su lucha. Son las trabajadoras de ... las escuelas infantiles públicas de Asturias, las que van a pasar a depender del Principado y tienen aún muchas dudas de cómo va a ser ese proceso. Tras finalizar la huelga de Primaria y Secundaria llega su primer día de paro, mañana. Y en una carta hecha pública dejan muy claros los motivos.

«Durante los últimos años nos han vendido humo: que éramos el proyecto estrella en educación, la gran apuesta del Gobierno del Principado. Que la red pública, autonómica y gratuita de 0 a 3 años sería un modelo que seguir«. Sí ha sido el proyecto estrella del Gobierno y de la exconsejera, Lydia Espina, y sí que fue puesto como modelo a seguir en todo el Estado, ya que Asturias ha sido pionera.

«Creímos en ello», dicen las educadoras. «Le pusimos, alma, formación y entrega. Pero hoy, la realidad se impone con toda su crudeza. Nos han marginado, nos han explotado y nos están dejando atrás».

«Accedimos a nuestras plazas por oposición, estudiando, compitiendo, cumpliendo con todo lo que se nos exigía. Pero el Principado de Asturias aún nos encaja en un grupo administrativo que no nos corresponde, el C, cuando debería situarnos en el grupo B, acorde a nuestra titulación y desempeño profesional». Ese cambio de grupo es una las reivindicaciones que están sobre la mesa, al igual que aclarar la situación del centenar de educadoras que no han sido estabilizadas por sus ayuntamientos y para quienes el Principado había comprometido un procedimiento extraordinario de concurso de méritos (sin fase de oposición) «que incluirá un número de plazas equivalente al número total de trabajadoras no estabilizadas».

Pero aún no se ha llevado a cabo, cuando la integración de los primeros 22 ayuntamientos arrancará ya en septiembre. Y las educadoras dicen que algunas de ellas, «con más de una década de servicio y habiendo accedido por oposición, podemos perder nuestro trabajo porque nunca fuimos consideradas personal estructural delos ayuntamientos».

«El 0 a 3 no es un 'aparcaniños'»«

«El mismo Gobierno que se dice feminista nos condena a condiciones laborales indignas. Y lo hace con un colectivo formado casi en exclusiva por mujeres, que sostiene con esfuerzo una etapa clave del sistema educativo. Porque el primer ciclo de educación infantil, el 0 a 3, no es un 'aparcaniños', es educativo, tal y como se recoge en la Ley por la que nos regimos». Y poner en marcha las cuestiones que lleva implicado ese reconocimiento es otra de las reivindicaciones.

«Es la etapa donde se asientan las bases del desarrollo emocional cognitivo y social. Es donde empieza la educación. Y, sin embargo, a quienes educamos en esta etapa nos tratan como personal de segunda. Somos las últimas para lo primero».

Hablan en su carta las educadoras de «precariedad», de «plantillas mal pagadas, inestabilidad constante y una red desigual en función del municipio donde trabajes. Así no se construye un sistema educativo público, ni igualitario ni digno».

Llegados a este punto, «lo decimos alto y claro: no habrá integración sin dignidad. No habrá reforma creíble sin respeto por nuestras titulaciones. No habrá paz laboral mientras seamos invisibles para el Gobierno del Principado».

Lamentan ser «las primeras en educar, las últimas en derechos» y reclaman que «la educación no empieza en Primaria ni a los 3 años, empieza con nosotras. Y si este Gobierno no lo entiende, entonces no es un Gobierno que crea en la educación y en el bienestar. Es otra cosa. La educación empieza a la más corta edad. Y el respeto, también».

Con todas estas reclamaciones, las que se suman el fin de las medias jornadas, disponer de horario no lectivo, creación de una lista de contratación propia. la eliminación de las diferencias salariales en función del ayuntamiento y un calendario escolar equiparado al resto de etapas, llegan mañana a una jornada de huelga para la que se han aprobado unos servicios mínimos que consideran «abusivos», contra los que votaron los tres sindicatos convocantes, CC OO, UGT y CSIF, que implican al 25% de la plantilla más la dirección en las escuelas dependientes de los ayuntamientos.

Durante la jornada de huelga habrá dos concentraciones de protesta, a las 12 y a las 18 horas, ambas en la Plaza de España de Oviedo, ante la Consejería de Educación.

Pero es que, además, y ante la falta de negociación con el Principado, denunciado por los tres sindicatos, han decidido ampliar la protesta con dos días más de huelga: serán los próximos 19 y 20 de junio, con sus respectivas concentraciones. Porque «a pesar del intento repetido por parte de las organizaciones sindicales para abordar las cuestiones esenciales, no ha sido posible obtener otra respuesta más allá del silencio, las vaguedades o la imposición». El conflicto, lejos de encaminarse hacia una solución, se complica un poco más.