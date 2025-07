En su asociación (los jueces no pueden ni sindicarse ni afiliarse) no llevan bien la etiqueta de 'conservadores' «En la Francisco de Vitoria somos asamblearios. ... Votamos hasta si hay que votar», asegura el portavoz en Asturias de la asociación judicial. Fernando Ruiz Llorente (Valladolid, 1976) encabeza una de las cinco asociaciones (tres de jueces y dos de fiscales) que han protagonizado tres días de huelga. Han parado contra la reforma que plantea el Ministerio de Justicia y que sustituye las oposiciones, como acceso a los puestos de juez o fiscal, por una entrevista y cinco años de antigüedad en Derecho. Y prometen volver a hacerlo si la reforma sigue adelante.

-¿Ha merecido la pena estar tres días de huelga?

-Lo merecerá si realmente conseguimos nuestro objetivo, es decir, que esas medidas legislativas no lleguen a buen puerto. Me temo que va depender más de las dinámicas parlamentarias y de los apoyos que logre el Gobierno. Pero, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y, teniendo en cuenta que estamos en julio, con mucha gente de vacaciones, el seguimiento ha sido mayoritario.

-Seguimos sin cifras oficiales.

-Y, además, lo que estamos viendo que dice el Ministerio de Justicia, sobre juicios suspendidos, indica solo la repercusión de la huelga, pero no su seguimiento. Los juicios no es una variable a tener en cuenta, ya que los jueces no celebramos juicios todos los días, hay juzgados en los que no se celebran o muy esporádicamente. Lo que hay que ver es quién ha secundado la huelga. Y, creo, en seguimiento la huelga ha merecido la pena, porque ha sido un éxito.

-Si esta ley, en lugar de apellidarse Bolaños, se apellidara Feijóo o Abascal, ¿también habrían parado ustedes?

-Estoy absolutamente convencido. A nosotros nos llaman conservadores porque les da la gana. Yo invitaría a cualquier periodista a que fuera a una asamblea vitorina, que celebramos todos los años, ya que no se llevarían la idea de una judicatura ni progresista ni conservadora. Nosotros somos asamblearios y lo discutimos todo. A veces se vota si se vota. Hemos hecho huelga con diferentes gobiernos. En este caso, hasta Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales han dicho ya que, no han parado, pero que están conformes con estas medidas.

-Hago la pregunta al revés. Si esta ley tuviera apellidos conservadores, ¿las asociaciones progresistas habrían estado en huelga?

-Estoy seguro.

-¿Hay algo más transparente y justo que una oposición para acceder al cargo?

-Todo es mejorable, pero hacer un dictamen es más subjetivo. Lo que se nos echa en cara a los jueces es que nuestras oposiciones son muy memorísticas, que recitamos como papagayos. Pero es necesario conocer todo el Derecho para saber cómo interpretarlo. Como garantía de imparcialidad en la selección que tiene una oposición no se ha descubierto nada aún. Con estos planes de estudios que tenemos ahora, que más que líquidos son gaseosos, parece desterrada la memoria. Como ahora todo lo podemos hacer con la inteligencia artificial.

-¿Puede la inteligencia artificial sustituir al juez?

-Yo la utilizo para algunos asuntos, porque nuestro tiempo tiene que ser muy eficiente. Perderlo en cosas que te puede hacer una herramienta me parece una tontería. Pero no puedes sustituir a un juez por un algoritmo. Yo quiero que el juez que me juzgue se sepa el Código Civil entero. Y que luego lo sepa interpretar. De verdad, no es una huelga política. Es una huelga en defensa de la independencia judicial. Y para proteger a los jóvenes, que van a ver cómo les pasan por delante personas sin su preparación.

-Los jueces sustitutos han estado en contra de su protesta.

-No todos. Los jueces sustitutos son necesarios, son jueces de carrera. Aquí no disparamos contra compañeros. De hecho, algunos sustitutos ya saben que con la reforma de Bolaños ellos no podrían acceder, porque no tienen cinco años de antigüedad. Y sí podría, por ejemplo, alguien que no ha ejercido, pero lleva cinco años pagando la cuota del Colegio de Procuradores. Yo creo que los ciudadanos deben estar en contra de este cambio. Es como los médicos y el MIR, nadie se plantea que no lo hagan.

«Si la Justicia se para durante un mes...»

-Y ahora, ¿qué?

-Pues no lo sabemos. Como a las minorías de las que depende el Gobierno les han ofrecido ya tantas cosas... Me da la sensación de que Bolaños no tiene ningún miedo a estos tres días de huelga. Pero, a lo mejor se pueden plantear otras cosas. Si la Justicia se para durante un mes, a lo mejor son diferentes las cosas. Teniendo en cuenta de que estamos ante un sistema colapsado, aunque en Asturias estamos mejor que en otras comunidades, no sé qué puede pasar. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Andalucía, para un juicio de una reclamación laboral, de la que depende la hipoteca y los meses de salario del ciudadano, se lo están fijando para 2027.

-¿Y eso cómo se soluciona?

-Fijando unos presupuestos fuertes y convocando muchas más plazas judiciales. Cubrir las tasas de jubilación. Pero, tú vas a congresos europeos y hasta Lituania te mira mal cuando dices el retraso en los señalamientos. La justicia lenta no es justicia.

-¿Volveremos a hablar de huelga de jueces y fiscales?

-En función de cómo el Gobierno maneje los datos y tome medidas o no, veremos. Ayudaría mucho que Jueces para la Democracia y la Asociación Progresistas de Fiscales fueran más claros en sus exigencias. Estoy convencido de que la mayor parte de sus socios, salvo los que están en expectativa de algún carguito, no pueden apoyar una reforma que ponga en manos del Gobierno la contratación. Porque en las próximas elecciones puede haber otro gobierno y se les puede poner en contra

-¿Los jueces son imparciales?

-La independencia y la imparcialidad son dos cosas diferentes. Independencia, cien por cien. No dependemos de nadie. Nadie nos puede dar órdenes, no nos pueden mover de nuestro puesto de trabajo. Yo no debo favores a nadie. Yo soy juez porque aprobé, porque estudié en la enseñanza pública y tuve becas. En cuanto a imparciales, hay medidas para abstenerte si hay causa. Una vez, un amigo le dijo a mi padre 'Qué bien, que tienes un hijo juez'. Y él contestó 'No me gustaría que me juzgara'.