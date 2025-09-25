IDESA, al servicio de la sostenibilidad global

SOSTENIBLES Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:47 Compartir

En un mundo cada vez más consciente de la urgencia climática, la transición energética ya no es una opción, sino una necesidad inaplazable. En este contexto, IDESA y su filial IDIP (Idesa Industrial Plants), con sede en Asturias y amplia experiencia internacional, demuestran que la industria pesada también puede convertirse en motor de sostenibilidad.

La trayectoria de IDESA se ha cimentado en el diseño, fabricación y montaje de grandes equipos estáticos y modulares para sectores tan exigentes como el Oil & Gas. Hoy su mirada va mucho más allá: se trata de aplicar esa misma capacidad industrial al servicio de proyectos que reduzcan emisiones, impulsen energías limpias y aceleren el camino hacia la descarbonización.

Entre los ámbitos en los que la ingeniería asturiana marca la diferencia destaca la captura y almacenamiento de CO₂ (CCS). Mediante el diseño y la fabricación de tanques y módulos especializados, IDESA e IDIP ayudan a que industrias intensivas reduzcan su huella climática. Su participación en el proyecto Northern Lights, en Noruega —referente europeo en transporte y almacenamiento seguro de carbono—, evidencia su capacidad para integrarse en cadenas de valor que impulsan la descarbonización global.

Ampliar

La apuesta por los combustibles renovables también tiene expresión tangible. IDESA desarrolla tanques criogénicos de GNL y equipos para plantas de biogás, y ha orientado parte de su cartera hacia tecnologías con menor huella de carbono, como el biodiésel y el biometano. Un ejemplo emblemático es la planta de bioGNL en la que ha colaborado IDIP, la mayor de su tipo en Europa, que supone un hito en la valorización de residuos orgánicos. A través de un proceso de digestión anaerobia se obtiene biometano que, tras su licuefacción, se convierte en un combustible con una huella de carbono muy reducida.

El hidrógeno verde, uno de los vectores energéticos más prometedores, constituye el tercer pilar de la estrategia de sostenibilidad de IDESA e IDIP. Ambas compañías aportan su experiencia en el diseño y fabricación de tanques de almacenamiento y en la modularización de plantas de proceso, apoyándose en el centro de I+D+i IDESA TRC. El hidrógeno producido a partir de energías renovables no solo permite descarbonizar sectores industriales difíciles de electrificar, sino que también ofrece una solución eficaz para almacenar energía.

El recorrido de IDESA e IDIP refleja una convicción profunda: la ingeniería y la fabricación son claves para preservar el planeta y generar prosperidad. Sus desarrollos en captura de carbono, hidrógeno verde y combustibles renovables demuestran que la innovación aplicada a la industria pesada puede acelerar la descarbonización sin renunciar al crecimiento. Desde el corazón de Asturias, ambas compañías abren el camino hacia una economía más resiliente, competitiva y baja en carbono.