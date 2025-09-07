El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo

Las llamas vuelven a los montes de Somiedo, en la zona de monte bajo que ya se quemó parcialmente la semana pasada.

La paz ha durado poco en la zona de Villar de Vildas y la pesadilla de ver los montes cercanos al pueblo de nuevo en llamas se repite esta mañana. Juan Carlos González, vecino y ganadero de Villar de Vildas, explica que «probablemente, como el suelo está aún muy caliente por los incendios de la semana pasada y hoy hay un viento intenso del suroeste, se haya vuelto a prender algún tronco o alguna zona que siguiese con brasas, así que nos hemos encontrado con que hay fuego de nuevo en el monte».

Los vecinos de Villar de Vildas, que ya la semana pasada tuvieron que actuar por su cuenta para evitar que el fuego bajase hasta el pueblo desde las carbayeras situadas al este, están en estos momentos repitiendo la operación. Tratan de acceder al lugar en que se ven las llamas y el humo con tractores y cubas de agua para frenar el avance del fuego, mientras que «de momento nos han dicho que los helicópteros, por la fuerza con la que sopla el viento, no pueden actuar aún».

Según refiere la Aemet, en la cordillera se han registrado hoy rachas máximas cercanas a los 50 kilómetros por hora de viento del sur y el suroeste.

En el siguiente valle hacia el este, la zona de Perlunes, Gúa y Caunedo, varios vecinos advertían ayer de que comenzaba a volverse a ver penachos de humo algo más intensos que en los días anteriores en las zonas que también la semana pasada hubo incendio forestal.

Por otra parte, en los montes de León, los bosques de La Baña, al sur de Ponferrada, vuelven también a arder con potencia hoy. Su lejanía del límite con Asturias hace que en principio no haya que temer que se extiendan al Principado, pero la extrema sequía que llevan padeciendo ambas regiones este verano no ayuda a tranquilizar a los ganaderos.