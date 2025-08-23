El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un incendio activo por debajo del suelo en Genestoso. S. PÉREZ

Un incendio puede permanecer activo en el subsuelo «hasta tres o cuatro años»

«Es muy difícil darse cuenta de que existen. Sólo las cámaras térmicas pueden detectarlos» dice el experto forestal Paco Castañares

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:44

Los incendios que persisten bajo tierra, especialmente en áreas con turba o vetas de carbón, son conocidos como incendios subterráneos o de subsuelo. ... Estos incendios son difíciles de detectar y controlar debido a la falta de llamas visibles y la emisión mínima de humo. Pueden causar daños significativos al ecosistema, afectando raíces de árboles y consumiendo materia orgánica del suelo.

