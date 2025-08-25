El Consejo de Gobierno aprobará más fondos para los consistorios afectados por el fuego

Chelo Tuya Gijón Lunes, 25 de agosto 2025, 06:19 Comenta Compartir

Los 18 millones extra que el Principado ha dado a los ayuntamientos para los planes de lucha contra los incendios forestales «han funcionado». Así de rotundo se manifestó el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón quien tuvo la oportunidad de ver sobre el terreno el funcionamiento de esos fondos. «Con todos los cortafuegos que se hicieron en Degaña», los que han evitado, de momento, que el fuego llegado desde Anllares del Sil sea más traumático. Como también lo comprobó en Cangas del Narcea o en Somiedo, donde los fondos han sido empleados en instalar regantes.

Mirando al futuro, el presidente anunció que ha solicitado «al Consejo de Gobierno, en la reunión de hoy lo hablaremos, que en el presupuesto de 2026 tiene que haber un incremento de ese fondo a los ayuntamientos dirigido a los pueblos, para que tengan un sistema de protección primaria»

Recordó el jefe del Ejecutivo asturiano la dificultad de trabajar con fuegos de sexta generación en territorios altos, como las cumbres, de alto valor ecológico, «con un 60% de propiedad privada». En esa línea, dejó claro que «la dimensión de nuestros incendios es más contenida que en otras comunidades. Son territorios de alto valor ecológico, en los que viven personas y el objetivo es proteger a las personas y a los pueblos. Hemos sido capaces de evitar que ningún pueblo se incendie. Las autobombas de Ibias están para proteger a los pueblos», sentenció.

Un día positivo

Se le notaba ya a primera hora de la mañana, pese a haber pasado una noche dura «se hizo un esfuerzo tremendo durante la madrugada del domingo», y se confirmó a última hora. «Ha sido un día positivo», aseguró el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Desde Degaña, aseguró que las lenguas de fuego que amenazaban a Genestoso, Somiedo y Degaña «se han logrado contener». Es un día «tranquilizador para Genestoso, mucho mejor para Somiedo y con grandes avances en Degaña». El contrafuego dejó sin nada que devorar en Asturias a los incendios llegados de León.