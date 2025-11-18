«La independencia económica puede suponer la diferencia entre estar viva o muerta»

Dicen las estadísticas que el 11,5% de las mujeres mayores de 16 años en España ha sufrido violencia económica. Su pareja controla el ... dinero del hogar. Tiene que consultar cualquier compra que desee hacer. No se le permite trabajar fuera de casa. No tiene acceso a la cuenta bancaria común. No recibe los pagos estipulados tras el divorcio... Es una de las violencias contra la mujer menos conocidas: apenas dos centenares de estudios académicos sobre ello, frente a los 17.000 que existen sobre la violencia de género. Es, junto con la violencia psicológica, algunas de las formas menos reconocidas de sometimiento.

Ante esa situación, la Universidad de Oviedo ha acogido la II Jornada Violencia Económica y Salud Financiera: desafíos, soluciones y avances legales, organizada por el Grupo de Investigación Finanzas y Gobierno Corporativo, cuya responsable es Silvia Gómez Ansón y la Fundación Nantik Lum. Porque, pese a los efectos a largo plazo de esta violencia, que condiciona la autonomía y el proyecto vital de muchas mujeres, y pese a que está reconocida por el Convenio de Estambul, no está frecuentemente reconocida.

De hecho, el grupo de investigación de la Universidad ha presentado hoy los avances del estudio que están llevando a cabo sobre violencias económicas y salud financiera. Nadia Álvarez García e Ignacio Tascón Amo han explicado que 125 países de todo el mundo tienen reconocida la violencia financiera, especialmente en América y Europa, no así en Asia y África. Los avances se dieron, en gran medida, gracias al Convenio de Estambul, del año 2011. Y la Directiva Europea de mayo de 2024 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica supondrá otro gran paso.

Mientras tanto, la realidad es la que es. Una realidad que hereda una historia cercana en la que las mujeres ni siquiera podían abrir una cuenta en el banco. Una realidad influida por cuestiones institucionales, legales y culturales, incluso religiosas. Una realidad en la que el 10% de los 257 casos de violencia de género atendidos por la unidad especializada por la Policía Local de Oviedo este año sufrían violencia económica y muchas ni siquiera eran conscientes. Una realidad en la que controlar la economía familiar supone poder seguir controlando a la mujer y tomar todas las decisiones. Y en la que influye, y mucho, el déficit generalizado de competencias financieras, más acusada entre las mujeres.

Una realidad que aún va más allá, en la que «la independencia económica puede suponer la diferencia entre estar viva o ser asesinada, porque podrás salir o no de tu casa». La reflexión es de Úrsula Szalata Mier, responsable de las áreas de Igualdad, Cooperación y Cultura de CC OO Asturias, que ha participado en una mesa redonda en el marco de las jornadas de la Universidad, junto a la policía local de Oviedo Cristina Sánchez y a representantes de los Centros Asesores de la Mujer de Asturias.

«Sin independencia económica no hay libertad»

Todas ellas han puesto de manifiesto que «sin independencia económica no hay libertad y sin libertad no hay igualdad real» y que, aunque en los últimos años se ha avanzado en la materia, el camino por recorrer aún es largo. En el mismo sentido se ha expresado Vanesa Fernández, directora de Igualdad del Principado, que también ha participado en las jornadas y que ha asegurado que «no hay fin de la violencia de género sin el fin de la dependencia económica». Porque al miedo y a las muchas otras cuestiones que influyen a la hora de tomar la decisión de alejarse del maltratadora hay que sumar el problema económico y la eterna pregunta: «¿Dónde voy a ir?»

Durante la jornada se han explicado casos reales de «auténtica explotación», de mujeres trabajando en negocios familiares «sin ser dadas de alta en la Seguridad Social, sin salario».