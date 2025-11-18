El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Silvia Gómez Ansón, del grupo de investigación Finanzas y Gobierno Corporativo; Juan Carlos San Pedro, vicerrector de Planificación Estratégica e Isabel Nistal, coordinadora de proyectos de la Fundación Nantik Lum. Juan Carlos Román
Violencia económica

«La independencia económica puede suponer la diferencia entre estar viva o muerta»

Un 11,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia económica. Pese a eso, es una de las violencias menos conocida

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Dicen las estadísticas que el 11,5% de las mujeres mayores de 16 años en España ha sufrido violencia económica. Su pareja controla el ... dinero del hogar. Tiene que consultar cualquier compra que desee hacer. No se le permite trabajar fuera de casa. No tiene acceso a la cuenta bancaria común. No recibe los pagos estipulados tras el divorcio... Es una de las violencias contra la mujer menos conocidas: apenas dos centenares de estudios académicos sobre ello, frente a los 17.000 que existen sobre la violencia de género. Es, junto con la violencia psicológica, algunas de las formas menos reconocidas de sometimiento.



