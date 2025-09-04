El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Momento de la comparecencia del ingeniero Alejandro Álvarez ante la comisión que investiga el accidente en la mina de Cerredo. Mario Rojas
Comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo

Las inspecciones que realiza Seguridad Minera «suelen ser a instancia de parte» y con previo aviso a la empresa afectada

El ingeniero Alejandro Álvarez, actuario en el pozo de Degaña entre mayo de 2020 y enero de 2023, asegura que «yo no vi extraer carbón», aunque en su informe del siniestro ocurrido hace ya tres años reflejó que había indicios de «actividad clandestina» en la planta sexta

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:34

Tres inspectores de la Sección de Seguridad Minera del Principado pasaron ayer por la comisión parlamentaria que investiga el accidente registrado el pasado mes de ... marzo en la mina de Cerredo. Y ninguno de ellos aportó datos esclarecedores que permitan avanzar en la depuración de responsabilidades. No, al menos, en las responsabilidades que pudiera tener la Administración autonómica en cuanto a su labor de control.

