El Instituto Universitario de Oncología de Asturias: 25 años de investigación contra el cáncer

Hace 25 años, cuatro nombres propios, cuatro científicos pioneros, vieron claro que el futuro para la lucha contra el cáncer, «enfermedad que no necesita presentación», ... estaba en el trabajo interdisciplinar y en equipo. Carlos López Otín, Carlos Suárez, Agustín Hidalgo y Antonio Cueto pusieron en marcha el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA), hoy un referente internacional en «la investigación de calidad en la lucha contra el cáncer».

25 años que sirven para hacer balance y mirar al futuro y, que, por el momento, se celebran. La Universidad de Oviedo ha acogido el inicio de los actos de conmemoración, que se desarrollarán a lo largo de todo el curso académico.

Porque aunque siempre haya trabajo que hacer, nuevas líneas de investigación que abrir, financiación que reclamar, lo cierto es que «hemo superado las expectativas», se enorgullece Ana Gutiérrez, directora del IUOPA. Partiendo de una universidad y región pequeñas, el instituto «ha sabido situarse en el mapa internacional, participando en proyectos internacionales, haciendo un trabajo reconocido, con publicaciones y producción científica comparable a otros centros mucho más grandes como los de Madrid o Barcelona».

Entre los muchos hitos logrados, Ana Gutiérrez destaca uno: la participación del IUOPA «en en los grandes proyectos internacionales de secuenciación de genomas del cáncer. Fue el asturiano, de hecho, uno de los primeros centros en participar de estas investigaciones, que dieron paso a terapias más personalizadas. Pero ha habido avances también muy importantes: como »el abordaje clínico con distintos grupos de la identificación de nuevos biomarcadores para un diagnóstico precoz y diana terapéutica, en diferentes tipos de tumores«. Ahora mismo, el IUOPA tiene grupos trabajando en cáncer de cabeza y cuello, tumores raros y sarcomas .

Entre los logros, su directora habla de los estudios epidemiológicos en una comunidad como la asturiana, con una incidencia muy elevada del cáncer, con la la identificación de factores tanto genéticos como ambientales que predisponen al cáncer.

Sin olvidar la creación, hace 20 años, de laboratorio de oncología molecular, hoy integrado en el HUCA, «y que supuso un avance en el diagnóstico». Mucho logrado a lo largo de 25 años en un instituto que ahora suma 200 personas trabajando, que tiene 20 grupos de investigación, desde el que se han defendido más de 190 tesis y se han publicado 3.000 artículos.

El aniversario se convierte también en momento de mirar al futuro y pedir deseos al soplar las velas. Y uno de ellos, lo deja claro Ana Gutiérrez, es una mayor financiación. «En España por desgracia se invierte poco». Y si el IUOPA sigue queriendo situarse a la cabeza, como lo ha estado hasta ahora, necesita más apoyo, dice su presidenta, porque «la investigación es muy dinámica y hay que seguir enganchados a esa rapidez», que ahora mismo pasa por la integración de las tecnologías y la Inteligencia Artificial a la investigación y la secuenciación masiva de datos, por ejemplo.

Financiación también para abrir nuevas líneas estratégicas de investigación en tumores pediátricos, terapias celulares y «profundizar en los mecanismos de resistencia a terapias, que siguen siendo uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos». Y para retener el talento. «Tenemos grandes investigadores, hay que ofrecerles estabilidad y un futuro para que no se vayan».

Una financiación que, al menos por parte de la Universidad de Oviedo no se pone en duda. De hecho, el rector, Ignacio Villaverde, admite que «lo deseable es que siga creciendo». Como nadie pone en duda que se mantenga el apoyo, que ha sido constante desde el principio, de la Fundación Cajastur, que ha invertido ya casi 15 millones de euros en el IUOCA.

Uno de los actos más importantes del aniversario será el 11 de diciembre, a las 19 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, donde se celebrará un homenaje a los cuatro fundadores del Instituto, así como a todas las entidades públicas y privadas que a lo largo de los años han colaborado con él. De forma paralela se inaugurará una exposición que recorrerá los principales hitos de estos 25 años.

En el mes de mayo, Asturias acogerá el IV Congreso Internacional que contará con la participación de la profesora Emmanuelle Charpentier, investigadora del Max Planck Unit for the Science of Pathogens en Berlín, que ha sido nombrada hace solo unos días Honoris Causa de la Universidad de Oviedo. Está considerada una de las científicas más influyentes de la actualidad. Galardonada con el Premio Nobel de Química en 2020 y con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2015, es codescubridora de la tecnología CRISPR/Cas9, un método revolucionario de edición genética que ha transformado la biología molecular y la biomedicina. Precisamente su trabajo ha tenido un impacto directo en las investigaciones que se desarrollan en el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y en varios grupos de la Universidad de Oviedo, facilitando la identificación de genes implicados en el cáncer y en enfermedades raras, así como el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

El rector, Ignacio Villaverde, pone al IUOPA de ejemplo de cómo «en Asturias se puede hacer ciencia de primer nivel», con un proyecto que además «no habla solo de ciencia en abstracto, sino de investigaciones que salvan y mejoran vidas».